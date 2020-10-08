|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:10
Vorlon написав:anikola13
У меня работает, да и у большинства наверное тоже. Я так понял, проблема только со старыми Андроидами...
Проблема возникла после обращения в чат. До этого все чудесно работало на "старом" андроиде
+50 грн
- 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
- https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
- http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
- https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
- https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 2526
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 488 раз.
- Подякували: 513 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:14
Alfa_Bank А с МАБ можно попасть в авторизованный чат или это только в мобайле реализовано ?
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 532
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:26
Kalgan написав:Alfa_Bank
А с МАБ можно попасть в авторизованный чат или это только в мобайле реализовано ?
Добрый день. Только в Мобайле.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9484
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 852 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:30
Mac7 написав:
Але якщо знову зайти в чат - перестане.
Другими словами надо вырезать чат из приложения. Всё равно оперативно решить проблему в нём не получиться.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2501
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 357 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:46
Alfa_Bank написав:
Добрый день. Только в Мобайле.
Рассмотрите возможность добавить чат и в МАБ, как это реализовано в других нормальных банках.
Тем более, что сейчас, чат у вас убивает приложение
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 532
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:48
MASolomko написав: Mac7 написав:
Але якщо знову зайти в чат - перестане.
Другими словами надо вырезать чат из приложения. Всё равно оперативно решить проблему в нём не получиться.
На Чат я забил
Юзаю скайп из МАБа.
Меня там видят как авторизованного юзера, т.е. грю 4 последних цифры карты и... алга
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32569
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2593 раз.
- Подякували: 3814 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:53
Подскажите, у банка вообще есть техподдрежка? На сайте указан один из способов - Телеграмм. Написал туда несколько запросов - и тишина
и даже мёр..вые с косами не стоят
Как так?
-
ksv
-
-
- Повідомлень: 258
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:55
ksv написав:
Подскажите, у банка вообще есть техподдрежка?
самая реальная тех поддержка, это написать здесь. оф. представителю.
Остальные варианты, видимо созданы исключительно с целью позлить клиента
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 532
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:23
Напомните, пополнение дебетки в кассе платное? Помню с меня вымогали когда то.
Новый банкомат со считывателем из пачки новых двухсоток не взял ни одной купюры (
Размер имеет значение.
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 3464
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 751 раз.
- Подякували: 224 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:26
2XL написав:
Напомните, пополнение дебетки в кассе платное? Помню с меня вымогали когда то.
Новый банкомат со считывателем из пачки новых двухсоток не взял ни одной купюры (
Добрый день. До 4 000 грн. комиссия 30 грн. Наши банкоматы пока новые 200 грн. не принимают.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9484
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 852 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|18699
|2625710
|
П'ят 09 жов, 2020 13:23
Vorlon
|
|43601
|5277454
|
|
|7326
|1650874
|
П'ят 09 жов, 2020 09:06
Vorlon
|