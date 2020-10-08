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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9009901090119012

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:10

  Vorlon написав:anikola13
У меня работает, да и у большинства наверное тоже. Я так понял, проблема только со старыми Андроидами...

Проблема возникла после обращения в чат. До этого все чудесно работало на "старом" андроиде
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:14

Alfa_Bank А с МАБ можно попасть в авторизованный чат или это только в мобайле реализовано ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:26

  Kalgan написав:Alfa_Bank А с МАБ можно попасть в авторизованный чат или это только в мобайле реализовано ?

Добрый день. Только в Мобайле.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:30

Re: Альфа-Банк

  Mac7 написав:Але якщо знову зайти в чат - перестане.
Другими словами надо вырезать чат из приложения. Всё равно оперативно решить проблему в нём не получиться. :twisted:
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:46

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Добрый день. Только в Мобайле.

Рассмотрите возможность добавить чат и в МАБ, как это реализовано в других нормальных банках.
Тем более, что сейчас, чат у вас убивает приложение :(
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:48

  MASolomko написав:
  Mac7 написав:Але якщо знову зайти в чат - перестане.
Другими словами надо вырезать чат из приложения. Всё равно оперативно решить проблему в нём не получиться. :twisted:

На Чат я забил
Юзаю скайп из МАБа.
Меня там видят как авторизованного юзера, т.е. грю 4 последних цифры карты и... алга
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:53

Подскажите, у банка вообще есть техподдрежка? На сайте указан один из способов - Телеграмм. Написал туда несколько запросов - и тишина :) и даже мёр..вые с косами не стоят :) Как так?
ksv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:55

Re: Альфа-Банк

  ksv написав:Подскажите, у банка вообще есть техподдрежка?

самая реальная тех поддержка, это написать здесь. оф. представителю.
Остальные варианты, видимо созданы исключительно с целью позлить клиента :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:23

Re: Альфа-Банк

Напомните, пополнение дебетки в кассе платное? Помню с меня вымогали когда то.
Новый банкомат со считывателем из пачки новых двухсоток не взял ни одной купюры (
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:26

  2XL написав:Напомните, пополнение дебетки в кассе платное? Помню с меня вымогали когда то.
Новый банкомат со считывателем из пачки новых двухсоток не взял ни одной купюры (

Добрый день. До 4 000 грн. комиссия 30 грн. Наши банкоматы пока новые 200 грн. не принимают.
Alfa_Bank
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