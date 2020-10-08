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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9010901190129013

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:06

  clientage написав:Юзаю скайп из МАБа

Не ICQ - и то хорошо )
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:39

или джабер какой-нибудь :)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:51

Ладно изголяться
Я по скайпу щас кучу конференций в удаленке провожу, и лучше Зума, т.к. есть нон-стоп хистори и анлим нашару :P
и хистори аськи совсем недавно снёс, как тока перенес последний контакт в аутлук -- все руки не доходили :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:54

  clientage написав:Ладно изголяться
Я по скайпу щас кучу конференций в удаленке провожу, и лучше Зума, т.к. есть нон-стоп хистори и анлим нашару :P

Сурозні Сурожі користають з Teams. Скайп то для аматорів.
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