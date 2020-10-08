Не ICQ - и то хорошо )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:06
Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:51
Ладно изголяться
Я по скайпу щас кучу конференций в удаленке провожу, и лучше Зума, т.к. есть нон-стоп хистори и анлим нашару
и хистори аськи совсем недавно снёс, как тока перенес последний контакт в аутлук -- все руки не доходили
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:54
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