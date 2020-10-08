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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9010901190129013

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:06

  clientage написав:Юзаю скайп из МАБа

Не ICQ - и то хорошо )
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:39

или джабер какой-нибудь :)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:51

Ладно изголяться
Я по скайпу щас кучу конференций в удаленке провожу, и лучше Зума, т.к. есть нон-стоп хистори и анлим нашару :P
и хистори аськи совсем недавно снёс, как тока перенес последний контакт в аутлук -- все руки не доходили :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:54

  clientage написав:Ладно изголяться
Я по скайпу щас кучу конференций в удаленке провожу, и лучше Зума, т.к. есть нон-стоп хистори и анлим нашару :P

Сурозні Сурожі користають з Teams. Скайп то для аматорів.
unlock
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:14

  anikola13 написав:Зашел в приложение. Задал вопрос в чате, потом оно вылетелео и больше не загружается. Вылетает и все. Перезагрузка телефона, кеш, остановка и удаление, а потом опять установка с маркета ничего не дает. Телефон Meizu m6 note

вот у меня именно такой сценарий сработал...
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:18

  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:Alfa_Bank А с МАБ можно попасть в авторизованный чат или это только в мобайле реализовано ?

Добрый день. Только в Мобайле.

ну, надо прикрутить к MyAlfa, тем более, что сама по себе web-версия чата существует и работоспособна на сайте, только без аутентификации клиента
2 недели - это более чем, тем более, зная штат альфовских разработчиков, это время можно смело умножить на 2 :(
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:00

Re: Альфа-Банк

  unlock написав:Сурозні Сурожі користають з Teams.

І живуть в хмарі. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:09

  Annet_ написав:Уважаемый представитель!
С моей карты в евро была списана сумма в 9 фунтов с непонятного мне сайта. Обратилась в Вашу службу поддержки, и, как водится, мне там ничем не помогли, сказав, что операция не мошенническая. Но я не знаю об этом сайте, и сумма списана без моего согласия!
Пожалуйста, помогите. Написала Вам личное сообщение.

Карту заблокировали в связи с мошенничеством? Заказали выпуск новой? Заодно заяву надо бы в отделении написать о краже денег с карты
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:26

  vollena71 написав:
  Arien написав:доброй ночи!
mobile app опять обновляли :(?
один раз удалось написать в чате, потом замигало неск. раз белыми скринами, закрылось и теперь стало схлопываться еще на стадии авторизации
переустановила пару раз - не помогает
Android v.7.1.1

Аналогичная беда. Android v.7.0. Приложение 3.17.1

У меня на 7.0 нормально версия 3.17.1 работает.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:46

  ol_zy написав:
  vollena71 написав:
  Arien написав:доброй ночи!
mobile app опять обновляли :(?
один раз удалось написать в чате, потом замигало неск. раз белыми скринами, закрылось и теперь стало схлопываться еще на стадии авторизации
переустановила пару раз - не помогает
Android v.7.1.1

Аналогичная беда. Android v.7.0. Приложение 3.17.1

У меня на 7.0 нормально версия 3.17.1 работает.

а Вы в чате что-то напишите и возвращайтесь к нам :D
пока мне не понадобилась поддержка - у меня тоже все работало
Arien
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