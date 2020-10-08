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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:06
clientage написав:
Юзаю скайп из МАБа
Не ICQ - и то хорошо )
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:39
или джабер какой-нибудь
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:51
Ладно изголяться
Я по скайпу щас кучу конференций в удаленке провожу, и лучше Зума, т.к. есть нон-стоп хистори и анлим нашару
и хистори аськи совсем недавно снёс, как тока перенес последний контакт в аутлук -- все руки не доходили
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:54
clientage написав:
Ладно изголяться
Я по скайпу щас кучу конференций в удаленке провожу, и лучше Зума, т.к. есть нон-стоп хистори и анлим нашару
Сурозні Сурожі користають з Teams. Скайп то для аматорів.
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unlock
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:14
anikola13 написав:
Зашел в приложение. Задал вопрос в чате, потом оно вылетелео и больше не загружается. Вылетает и все. Перезагрузка телефона, кеш, остановка и удаление, а потом опять установка с маркета ничего не дает. Телефон Meizu m6 note
вот у меня именно такой сценарий сработал...
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Arien
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:18
Alfa_Bank написав: Kalgan написав:Alfa_Bank
А с МАБ можно попасть в авторизованный чат или это только в мобайле реализовано ?
Добрый день. Только в Мобайле.
ну, надо прикрутить к MyAlfa, тем более, что сама по себе web-версия чата существует и работоспособна на сайте, только без аутентификации клиента
2 недели - это более чем, тем более, зная штат альфовских разработчиков, это время можно смело умножить на 2
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Arien
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:00
unlock написав:
Сурозні Сурожі користають з Teams.
І живуть в хмарі.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:09
Annet_ написав:
Уважаемый представитель!
С моей карты в евро была списана сумма в 9 фунтов с непонятного мне сайта. Обратилась в Вашу службу поддержки, и, как водится, мне там ничем не помогли, сказав, что операция не мошенническая. Но я не знаю об этом сайте, и сумма списана без моего согласия!
Пожалуйста, помогите. Написала Вам личное сообщение.
Карту заблокировали в связи с мошенничеством? Заказали выпуск новой? Заодно заяву надо бы в отделении написать о краже денег с карты
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:26
vollena71 написав: Arien написав:
доброй ночи!
mobile app опять обновляли
?
один раз удалось написать в чате, потом замигало неск. раз белыми скринами, закрылось и теперь стало схлопываться еще на стадии авторизации
переустановила пару раз - не помогает
Android v.7.1.1
Аналогичная беда. Android v.7.0. Приложение 3.17.1
У меня на 7.0 нормально версия 3.17.1 работает.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:46
ol_zy написав: vollena71 написав: Arien написав:
доброй ночи!
mobile app опять обновляли
?
один раз удалось написать в чате, потом замигало неск. раз белыми скринами, закрылось и теперь стало схлопываться еще на стадии авторизации
переустановила пару раз - не помогает
Android v.7.1.1
Аналогичная беда. Android v.7.0. Приложение 3.17.1
У меня на 7.0 нормально версия 3.17.1 работает.
а Вы в чате что-то напишите и возвращайтесь к нам
пока мне не понадобилась поддержка - у меня тоже все работало
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Arien
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