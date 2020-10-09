Одна картка для зарплати, інша - бо там зручний кіт, а як щодо бонусної? З карткою Альфа Connect Ви будете отримувати 20% від покупки будь-чого бонусами від Vodafone! І ніяких квестів з категоріями. Замовте онлайн: http://www.alfabank.ua/vodafone
шото стояще?
Та Водафон выхолостил эти бонусы до не моХу Поэтому шо у Цыгана, шо у Алки уже год как не аХцЫя, а пустышка Берите лучше Эко
10 грн. на рахунок це 500 бонусів (https://bonus.vodafone.ua/internet-ta-mobilniy-zvyazok), для чого потрібно 2500 грн. витрат, що рівно кешбеку в 0,4%. Колись мав якісь бонуси по картці михайлівського, то частково пропали - живуть рік, частково типа пожертвував на благодійність - є такий розділ "добра справа".
то 10 грн на бонусный счет через 30 дней обнуляются и их на оплату месячного/дневного тарифа не выйдет использовать, только на платные (сверх-пакета) услуги
anikola13 написав:Зашел в приложение. Задал вопрос в чате, потом оно вылетелео и больше не загружается. Вылетает и все. Перезагрузка телефона, кеш, остановка и удаление, а потом опять установка с маркета ничего не дает. Телефон Meizu m6 note
Добрый день. Наблюдается проблемы со входом в Альфа-Мобайл на некоторых устройствах с ОС Android. Исправление ситуации ожидаем, ориентировочно, в течение двух недель.
Вы бы сделали раздел на сайте где можно было бы скачивать старые - стабильные версии, чтобы можно было пользоваться МАБом - пока исправят новую кривую
Arien написав:доброй ночи! mobile app опять обновляли ? один раз удалось написать в чате, потом замигало неск. раз белыми скринами, закрылось и теперь стало схлопываться еще на стадии авторизации переустановила пару раз - не помогает Android v.7.1.1