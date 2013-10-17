Одна картка для зарплати, інша - бо там зручний кіт, а як щодо бонусної? З карткою Альфа Connect Ви будете отримувати 20% від покупки будь-чого бонусами від Vodafone! І ніяких квестів з категоріями. Замовте онлайн: http://www.alfabank.ua/vodafone
шото стояще?
Та Водафон выхолостил эти бонусы до не моХу Поэтому шо у Цыгана, шо у Алки уже год как не аХцЫя, а пустышка Берите лучше Эко
10 грн. на рахунок це 500 бонусів (https://bonus.vodafone.ua/internet-ta-mobilniy-zvyazok), для чого потрібно 2500 грн. витрат, що рівно кешбеку в 0,4%. Колись мав якісь бонуси по картці михайлівського, то частково пропали - живуть рік, частково типа пожертвував на благодійність - є такий розділ "добра справа".
то 10 грн на бонусный счет через 30 дней обнуляются и их на оплату месячного/дневного тарифа не выйдет использовать, только на платные (сверх-пакета) услуги
anikola13 написав:Зашел в приложение. Задал вопрос в чате, потом оно вылетелео и больше не загружается. Вылетает и все. Перезагрузка телефона, кеш, остановка и удаление, а потом опять установка с маркета ничего не дает. Телефон Meizu m6 note
Добрый день. Наблюдается проблемы со входом в Альфа-Мобайл на некоторых устройствах с ОС Android. Исправление ситуации ожидаем, ориентировочно, в течение двух недель.
Вы бы сделали раздел на сайте где можно было бы скачивать старые - стабильные версии, чтобы можно было пользоваться МАБом - пока исправят новую кривую
Arien написав:доброй ночи! mobile app опять обновляли ? один раз удалось написать в чате, потом замигало неск. раз белыми скринами, закрылось и теперь стало схлопываться еще на стадии авторизации переустановила пару раз - не помогает Android v.7.1.1
такой вопрос. Человек получил карту в пакете Zero (стипендиальная по аспирантуре). В договоре указано, что счёт открывается в пакете "Zero для зарплатного проекта". Но при выдаче карты операционистка сказала, что есть абонплата 10 грн/мес, "или сделать 8 покупок".
Верить про наличие абонплаты? или сотрудница в пятницу вечером устала и ошиблась?
ol_zy написав:то 10 грн на бонусный счет через 30 дней обнуляются и их на оплату месячного/дневного тарифа не выйдет использовать, только на платные (сверх-пакета) услуги
В мене бонусні грн. ідуть на оплату місячного тарифу без проблем. Ще використовував їх на міжнародні дзвінки. В більшість країн 10 грн - 10 хв. Але отримував їх в основному при поповненні на сайті водафона, забиваю меншу суму - пропонують дайте ще там скільки, а ми вам додамо стільки. Але я згідний з
clientage написав:Та Водафон выхолостил эти бонусы до не моХу Поэтому шо у Цыгана, шо у Алки уже год как не аХцЫя, а пустышка Берите лучше Эко
В еко за 2500 - 50 екобонусів краще ніж 10 водафонобонусів. Правда в мене еко нормально запрацювала через 3 місяці після отримання - вже і не очікував, але дорахували вітальні і інші.
такой вопрос. Человек получил карту в пакете Zero (стипендиальная по аспирантуре). В договоре указано, что счёт открывается в пакете "Zero для зарплатного проекта". Но при выдаче карты операционистка сказала, что есть абонплата 10 грн/мес, "или сделать 8 покупок".
Верить про наличие абонплаты? или сотрудница в пятницу вечером устала и ошиблась?
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По первым тарифам: "Щомісячна плата за пакет банківських послуг | Не встановлюється"
По вторым строки "Щомісячна плата" вообще нет.
Получается обманули про 10 грн?
Виглядає що так.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.