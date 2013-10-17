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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9011901290139014

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1041
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1041
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:12

  Ой+ написав:
  clientage написав:
  greenozon написав:Альфа рекламується по смс -

Одна картка для зарплати,
інша - бо там зручний кіт,
а як щодо бонусної?
З карткою Альфа Connect Ви будете отримувати 20% від покупки будь-чого бонусами від Vodafone!
І ніяких квестів з категоріями. Замовте онлайн: http://www.alfabank.ua/vodafone

шото стояще?

Та Водафон выхолостил эти бонусы до не моХу
Поэтому шо у Цыгана, шо у Алки уже год как не аХцЫя, а пустышка
Берите лучше Эко :!:


10 грн. на рахунок це 500 бонусів (https://bonus.vodafone.ua/internet-ta-mobilniy-zvyazok), для чого потрібно 2500 грн. витрат, що рівно кешбеку в 0,4%.
Колись мав якісь бонуси по картці михайлівського, то частково пропали - живуть рік, частково типа пожертвував на благодійність - є такий розділ "добра справа".

то 10 грн на бонусный счет через 30 дней обнуляются и их на оплату месячного/дневного тарифа не выйдет использовать, только на платные (сверх-пакета) услуги
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:32

  Alfa_Bank написав:
  anikola13 написав:Зашел в приложение. Задал вопрос в чате, потом оно вылетелео и больше не загружается. Вылетает и все. Перезагрузка телефона, кеш, остановка и удаление, а потом опять установка с маркета ничего не дает. Телефон Meizu m6 note

Добрый день. Наблюдается проблемы со входом в Альфа-Мобайл на некоторых устройствах с ОС Android. Исправление ситуации ожидаем, ориентировочно, в течение двух недель.

Вы бы сделали раздел на сайте где можно было бы скачивать старые - стабильные версии, чтобы можно было пользоваться МАБом - пока исправят новую кривую
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:37

  Vorlon написав:anikola13
У меня работает, да и у большинства наверное тоже. Я так понял, проблема только со старыми Андроидами...

нет - с устройствами.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:50

  Arien написав:
  ol_zy написав:
  Arien написав:доброй ночи!
mobile app опять обновляли :(?
один раз удалось написать в чате, потом замигало неск. раз белыми скринами, закрылось и теперь стало схлопываться еще на стадии авторизации
переустановила пару раз - не помогает
Android v.7.1.1
  vollena71 написав:Аналогичная беда. Android v.7.0. Приложение 3.17.1

У меня на 7.0 нормально версия 3.17.1 работает.

а Вы в чате что-то напишите и возвращайтесь к нам :D
пока мне не понадобилась поддержка - у меня тоже все работало

не, спасибо, воздержусь. Толку от того чата, все равно надо дублировать тут и тогда вопрос решается быстро.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 04:55

Ув. коллеги и оф.пред,

такой вопрос. Человек получил карту в пакете Zero (стипендиальная по аспирантуре). В договоре указано, что счёт открывается в пакете "Zero для зарплатного проекта". Но при выдаче карты операционистка сказала, что есть абонплата 10 грн/мес, "или сделать 8 покупок".

Верить про наличие абонплаты? или сотрудница в пятницу вечером устала и ошиблась? :D
https://a-bank.com.ua/t?a=4WE9KK10E3Y0 +50 грн А-Банк, карта "Зелена"
https://monobank.ua/r/QzSemf +50 грн Монобанк
Driver
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 06:45

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:то 10 грн на бонусный счет через 30 дней обнуляются и их на оплату месячного/дневного тарифа не выйдет использовать, только на платные (сверх-пакета) услуги


В мене бонусні грн. ідуть на оплату місячного тарифу без проблем. Ще використовував їх на міжнародні дзвінки. В більшість країн 10 грн - 10 хв. Але отримував їх в основному при поповненні на сайті водафона, забиваю меншу суму - пропонують дайте ще там скільки, а ми вам додамо стільки.
Але я згідний з
  clientage написав:Та Водафон выхолостил эти бонусы до не моХу
Поэтому шо у Цыгана, шо у Алки уже год как не аХцЫя, а пустышка
Берите лучше Эко

В еко за 2500 - 50 екобонусів краще ніж 10 водафонобонусів.
Правда в мене еко нормально запрацювала через 3 місяці після отримання - вже і не очікував, але дорахували вітальні і інші.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 09:22

  Driver написав:Ув. коллеги и оф.пред,

такой вопрос. Человек получил карту в пакете Zero (стипендиальная по аспирантуре). В договоре указано, что счёт открывается в пакете "Zero для зарплатного проекта". Но при выдаче карты операционистка сказала, что есть абонплата 10 грн/мес, "или сделать 8 покупок".

Верить про наличие абонплаты? или сотрудница в пятницу вечером устала и ошиблась? :D

Треба глянути в тарифи...молоді дівчата (операціоністки) можуть обманювати. :)
https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_Zero ... 5.2020.pdf
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 09:34

  Квесторе_поверніться написав:Треба глянути в тарифи...молоді дівчата (операціоністки) можуть обманювати. :)

https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_Zero_new_25.05.2020.pdf
https://alfabank.ua/upload/Zero_do_250520.pdf

Оно?

По первым тарифам: "Щомісячна плата за пакет банківських послуг | Не встановлюється"

По вторым строки "Щомісячна плата" вообще нет.

Получается обманули про 10 грн?
https://a-bank.com.ua/t?a=4WE9KK10E3Y0 +50 грн А-Банк, карта "Зелена"
https://monobank.ua/r/QzSemf +50 грн Монобанк
Driver
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 09:49

  Driver написав:
  Квесторе_поверніться написав:Треба глянути в тарифи...молоді дівчата (операціоністки) можуть обманювати. :)

https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_Zero_new_25.05.2020.pdf
https://alfabank.ua/upload/Zero_do_250520.pdf

Оно?

По первым тарифам: "Щомісячна плата за пакет банківських послуг | Не встановлюється"

По вторым строки "Щомісячна плата" вообще нет.

Получается обманули про 10 грн?

Виглядає що так.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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