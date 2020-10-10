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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 жов, 2020 17:28
Шановна наша представниця банку, і шановні форумчани, підкажіть будь ласка по двох питаннях. Перше - чи враховується МСС 4814 в кількість оплат для безкоштовного користуванням картковим пакетом? ( начебто у додатку відібразилося у лічільнику оплат, але з аллою, думаю краще все ж перепитати
)
І друге питання - у додатку постійно випливає нагадування - щось типу 'присылать пуши на это устройство?" Чи давати згоду на це? Чи нічого додатково не вирахують за подібний сервіс?
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1finanсier
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Додано: Суб 10 жов, 2020 21:29
1finanсier написав:
...Чи давати згоду на це?
Логически, приложение о таком должно спрашивать, если был переход на PUSH-уведомления на другом устройстве.
Если данное устройство основное, то соглашайтесь. Именно на это устройство будут приходить PUSH-уведомления.
Банк идёт по пути Viber: 1 аккаунт = 1 смартфону.
1finanсier написав:
Чи нічого додатково не вирахують за подібний сервіс?
Бесплатно. Если получение уведомлений о транзакциях через PUSH слетели, то возможно будите отстёгивать за SMS по Альфа-чеку.
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MASolomko
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Додано: Суб 10 жов, 2020 22:38
MASolomko , дякую
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1finanсier
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- Подякували: 13 раз.
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
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