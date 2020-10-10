RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9012901390149015

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1041
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1041
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 17:28

Re: Альфа-Банк

Шановна наша представниця банку, і шановні форумчани, підкажіть будь ласка по двох питаннях. Перше - чи враховується МСС 4814 в кількість оплат для безкоштовного користуванням картковим пакетом? ( начебто у додатку відібразилося у лічільнику оплат, але з аллою, думаю краще все ж перепитати :-D )
І друге питання - у додатку постійно випливає нагадування - щось типу 'присылать пуши на это устройство?" Чи давати згоду на це? Чи нічого додатково не вирахують за подібний сервіс?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 183
З нами з: 02.09.19
Подякував: 50 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:29

Re: Альфа-Банк

  1finanсier написав:...Чи давати згоду на це?
Логически, приложение о таком должно спрашивать, если был переход на PUSH-уведомления на другом устройстве.
Если данное устройство основное, то соглашайтесь. Именно на это устройство будут приходить PUSH-уведомления.

Банк идёт по пути Viber: 1 аккаунт = 1 смартфону.

  1finanсier написав:Чи нічого додатково не вирахують за подібний сервіс?
Бесплатно. Если получение уведомлений о транзакциях через PUSH слетели, то возможно будите отстёгивать за SMS по Альфа-чеку.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2508
З нами з: 08.03.18
Подякував: 242 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 22:38

MASolomko , дякую
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 183
З нами з: 02.09.19
Подякував: 50 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 10:11

Подскажите, покупка в Епицентре по какому коду МСС проходит, в какую категорию попадает. :?:
+50 грн. за карту Монобанка https://monobank.com.ua/r/JxSHc
+50 грн. при использовании промо-кода Z6LYAAL https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
pepe
 
Повідомлень: 90
З нами з: 08.01.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 10:22

  pepe написав:Подскажите, покупка в Епицентре по какому коду МСС проходит, в какую категорию попадает. :?:

у меня в магазине прошло как
5211 всё для дома
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3015
З нами з: 06.03.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 10:49

  velvet написав:
  pepe написав:Подскажите, покупка в Епицентре по какому коду МСС проходит, в какую категорию попадает. :?:

у меня в магазине прошло как
5211 всё для дома

И на сайте Эпицентра аналогично.
Vorlon
 
Повідомлень: 9198
З нами з: 14.06.13
Подякував: 444 раз.
Подякували: 978 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9012901390149015
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: artem_1515, ingtrans, vitaliian і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1725, 1726, 1727
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
17266 2412781
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 жов, 2020 21:17
Goodman
ОТП БАНК 1 ... 652, 653, 654
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
6531 1471190
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 жов, 2020 21:07
greenozon
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 732, 733, 734
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
7333 1651644
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 жов, 2020 15:26
adeges

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20787)
11.10.2020 11:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.