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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 жов, 2020 17:28
Шановна наша представниця банку, і шановні форумчани, підкажіть будь ласка по двох питаннях. Перше - чи враховується МСС 4814 в кількість оплат для безкоштовного користуванням картковим пакетом? ( начебто у додатку відібразилося у лічільнику оплат, але з аллою, думаю краще все ж перепитати
)
І друге питання - у додатку постійно випливає нагадування - щось типу 'присылать пуши на это устройство?" Чи давати згоду на це? Чи нічого додатково не вирахують за подібний сервіс?
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1finanсier
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Додано: Суб 10 жов, 2020 21:29
1finanсier написав:
...Чи давати згоду на це?
Логически, приложение о таком должно спрашивать, если был переход на PUSH-уведомления на другом устройстве.
Если данное устройство основное, то соглашайтесь. Именно на это устройство будут приходить PUSH-уведомления.
Банк идёт по пути Viber: 1 аккаунт = 1 смартфону.
1finanсier написав:
Чи нічого додатково не вирахують за подібний сервіс?
Бесплатно. Если получение уведомлений о транзакциях через PUSH слетели, то возможно будите отстёгивать за SMS по Альфа-чеку.
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MASolomko
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Додано: Суб 10 жов, 2020 22:38
MASolomko , дякую
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1finanсier
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Додано: Нед 11 жов, 2020 10:11
Подскажите, покупка в Епицентре по какому коду МСС проходит, в какую категорию попадает.
+50 грн. за карту Монобанка https://monobank.com.ua/r/JxSHc
+50 грн. при использовании промо-кода Z6LYAAL https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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pepe
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Додано: Нед 11 жов, 2020 10:22
pepe написав:
Подскажите, покупка в Епицентре по какому коду МСС проходит, в какую категорию попадает.
у меня в магазине прошло как
5211 всё для дома
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: Нед 11 жов, 2020 10:49
velvet написав: pepe написав:
Подскажите, покупка в Епицентре по какому коду МСС проходит, в какую категорию попадает.
у меня в магазине прошло как
5211 всё для дома
И на сайте Эпицентра аналогично.
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Vorlon
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Додано: Нед 11 жов, 2020 12:31
Уважаемый Alfa_Bank.
не пришел код на подтверждение рассрочки, точнее два - это какой-то глюк?
уже писали о такомviewtopic.php?p=5073353#p5073353
чем закончилось?
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Shaman
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Додано: Нед 11 жов, 2020 19:52
Квесторе_поверніться написав: Annet_ написав: Annet_ написав:
Уважаемый представитель!
С моей карты в евро была списана сумма в 9 фунтов с непонятного мне сайта. Обратилась в Вашу службу поддержки, и, как водится, мне там ничем не помогли, сказав, что операция не мошенническая. Но я не знаю об этом сайте, и сумма списана без моего согласия!
Пожалуйста, помогите. Написала Вам личное сообщение.
Уважаемый представитель!
Есть ли какая-нибудь информация по моему вопросу?
Написала Вам еще одно личное сообщение, посмотрите, пожалуйста.
Спасибо.
А що ж це Ви євро не на ощадному тримаєте а на карті...так не годиться.
Я думаю, "не годиться", коли явно шахрайська операція, а СБ дивиться крізь пальці, у той же час блокуючи картки інших клієнтів за переказ просто з однієї своєї картки на іншу.
А гроші в солідному банку повинні бути в безпеці на картці, тим більш, якщо клієнт не засвітив її реквізити на жодних сумнівних сайтах, нікому свою картку не давав й взагалі вже досить давно нею не користувався.
Так що зараз чекаю на розслідування від Банку й повернення моїх коштів. Тим більш, що це явний "косяк" СБ, яка таку операцію взагалі пропустила без жодних сумнівів (гроші списано сумнівною конторою о 23:30, ще й в іншій валюті, ніж валюта картки, в якій я взагалі ніколи не розраховувалася, й все це без запиту від мене СМС на підвердження!).
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Annet_
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