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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9012901390149015

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1041
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1041
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 17:28

Re: Альфа-Банк

Шановна наша представниця банку, і шановні форумчани, підкажіть будь ласка по двох питаннях. Перше - чи враховується МСС 4814 в кількість оплат для безкоштовного користуванням картковим пакетом? ( начебто у додатку відібразилося у лічільнику оплат, але з аллою, думаю краще все ж перепитати :-D )
І друге питання - у додатку постійно випливає нагадування - щось типу 'присылать пуши на это устройство?" Чи давати згоду на це? Чи нічого додатково не вирахують за подібний сервіс?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:29

Re: Альфа-Банк

  1finanсier написав:...Чи давати згоду на це?
Логически, приложение о таком должно спрашивать, если был переход на PUSH-уведомления на другом устройстве.
Если данное устройство основное, то соглашайтесь. Именно на это устройство будут приходить PUSH-уведомления.

Банк идёт по пути Viber: 1 аккаунт = 1 смартфону.

  1finanсier написав:Чи нічого додатково не вирахують за подібний сервіс?
Бесплатно. Если получение уведомлений о транзакциях через PUSH слетели, то возможно будите отстёгивать за SMS по Альфа-чеку.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 22:38

MASolomko , дякую
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 10:11

Подскажите, покупка в Епицентре по какому коду МСС проходит, в какую категорию попадает. :?:
+50 грн. за карту Монобанка https://monobank.com.ua/r/JxSHc
+50 грн. при использовании промо-кода Z6LYAAL https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
pepe
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 10:22

  pepe написав:Подскажите, покупка в Епицентре по какому коду МСС проходит, в какую категорию попадает. :?:

у меня в магазине прошло как
5211 всё для дома
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 10:49

  velvet написав:
  pepe написав:Подскажите, покупка в Епицентре по какому коду МСС проходит, в какую категорию попадает. :?:

у меня в магазине прошло как
5211 всё для дома

И на сайте Эпицентра аналогично.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 12:31

Re: Альфа-Банк

Уважаемый Alfa_Bank.
не пришел код на подтверждение рассрочки, точнее два - это какой-то глюк?

уже писали о таком
viewtopic.php?p=5073353#p5073353
чем закончилось?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 19:52

  Квесторе_поверніться написав:
  Annet_ написав:
  Annet_ написав:Уважаемый представитель!
С моей карты в евро была списана сумма в 9 фунтов с непонятного мне сайта. Обратилась в Вашу службу поддержки, и, как водится, мне там ничем не помогли, сказав, что операция не мошенническая. Но я не знаю об этом сайте, и сумма списана без моего согласия!
Пожалуйста, помогите. Написала Вам личное сообщение.


Уважаемый представитель!
Есть ли какая-нибудь информация по моему вопросу?
Написала Вам еще одно личное сообщение, посмотрите, пожалуйста.
Спасибо.

А що ж це Ви євро не на ощадному тримаєте а на карті...так не годиться.

Я думаю, "не годиться", коли явно шахрайська операція, а СБ дивиться крізь пальці, у той же час блокуючи картки інших клієнтів за переказ просто з однієї своєї картки на іншу.
А гроші в солідному банку повинні бути в безпеці на картці, тим більш, якщо клієнт не засвітив її реквізити на жодних сумнівних сайтах, нікому свою картку не давав й взагалі вже досить давно нею не користувався.
Так що зараз чекаю на розслідування від Банку й повернення моїх коштів. Тим більш, що це явний "косяк" СБ, яка таку операцію взагалі пропустила без жодних сумнівів (гроші списано сумнівною конторою о 23:30, ще й в іншій валюті, ніж валюта картки, в якій я взагалі ніколи не розраховувалася, й все це без запиту від мене СМС на підвердження!).
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 21:43

Re: Альфа-Банк

Ув. офпред,
ввиду того, приложение перестало работать на самом пикантном месте, когда я ждала ответ по заказанной электронной выписке по старой карте, можно ли как-то узнать судьбу заявки? на email мне ничего не пришло, возможно, сотрудник чата задавал какие-то вопросы или что-то еще, уже ж не узнать, пока разработчики не исправят баг с чатом. Можете помочь выяснить?
Arien
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