1finanсier написав:Шановна наша представниця банку, і шановні форумчани, підкажіть будь ласка по двох питаннях. Перше - чи враховується МСС 4814 в кількість оплат для безкоштовного користуванням картковим пакетом? ( начебто у додатку відібразилося у лічільнику оплат, але з аллою, думаю краще все ж перепитати ) І друге питання - у додатку постійно випливає нагадування - щось типу 'присылать пуши на это устройство?" Чи давати згоду на це? Чи нічого додатково не вирахують за подібний сервіс?
Доброго дня. 4814 враховується. Пуш на пристрої підтвердіть, якщо бажаєте отримувати пуші саме на ньому.
Arien написав:Ув. офпред, ввиду того, приложение перестало работать на самом пикантном месте, когда я ждала ответ по заказанной электронной выписке по старой карте, можно ли как-то узнать судьбу заявки? на email мне ничего не пришло, возможно, сотрудник чата задавал какие-то вопросы или что-то еще, уже ж не узнать, пока разработчики не исправят баг с чатом. Можете помочь выяснить?