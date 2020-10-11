Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 жов, 2020 08:27
1finanсier написав:
Шановна наша представниця банку, і шановні форумчани, підкажіть будь ласка по двох питаннях. Перше - чи враховується МСС 4814 в кількість оплат для безкоштовного користуванням картковим пакетом? ( начебто у додатку відібразилося у лічільнику оплат, але з аллою, думаю краще все ж перепитати
)
І друге питання - у додатку постійно випливає нагадування - щось типу 'присылать пуши на это устройство?" Чи давати згоду на це? Чи нічого додатково не вирахують за подібний сервіс?
Доброго дня. 4814 враховується. Пуш на пристрої підтвердіть, якщо бажаєте отримувати пуші саме на ньому.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 12 жов, 2020 08:30
Shaman написав:
Уважаемый Alfa_Bank.
не пришел код на подтверждение рассрочки, точнее два - это какой-то глюк?
уже писали о таком
viewtopic.php?p=5073353#p5073353
чем закончилось?
Добрый день. Нужно проверять. Напишите номер счета, дату и сумму операций, номер телефона в ЛС.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 12 жов, 2020 08:44
Arien написав:
Ув. офпред,
ввиду того, приложение перестало работать на самом пикантном месте, когда я ждала ответ по заказанной электронной выписке по старой карте, можно ли как-то узнать судьбу заявки? на email мне ничего не пришло, возможно, сотрудник чата задавал какие-то вопросы или что-то еще, уже ж не узнать, пока разработчики не исправят баг с чатом. Можете помочь выяснить?
Добрый день. В работе.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 12 жов, 2020 08:47
[/quote]
Добрый день. В работе.[/quote] Интересуют депозитные сертификаты по 10% годовых в евро.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Додано: Пон 12 жов, 2020 09:28
Investor_K написав:
Добрый день. В работе.[/quote]
Интересуют депозитные сертификаты по 10% годовых в евро.[/quote]
Добрый день. Депозитные сертификаты у нас оформляются только клиентам А-Клуба (
https://a-club.alfabank.com.ua/ru/deposit/
).
Alfa_Bank
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Додано: Пон 12 жов, 2020 10:12
Расчетная дата 13(14 выходной), сегодня "платеж просрочен, карта заблокирована". Надеюсь это как прошлый раз (уже поднимал вопрос)?
Погашать через альфа-погашение можно сегодня? Или нужно что-бы прошло по счету сегодня (чесать к кеш-ин банкомату и гасить без использования карты?
vpchelko
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Додано: Пон 12 жов, 2020 10:20
vpchelko написав:
Расчетная дата 13(14 выходной), сегодня "платеж просрочен, карта заблокирована". Надеюсь это как прошлый раз (уже поднимал вопрос)?
Погашать через альфа-погашение можно сегодня? Или нужно что-бы прошло по счету сегодня (чесать к кеш-ин банкомату и гасить без использования карты?
Добрый день. Если РД 14.10, переносится на 13.10. Можно, чтоб по счету сумма прошла 13.10.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 12 жов, 2020 13:17
Alfa_Bank написав: Investor_K написав:
Добрый день. В работе.
Интересуют депозитные сертификаты по 10% годовых в евро.[/quote]
Добрый день. Депозитные сертификаты у нас оформляются только клиентам А-Клуба (
https://a-club.alfabank.com.ua/ru/deposit/
).[/quote]
у вас вищезгадані депо-сертифікати А-Клубу для Євро рахуються як гривні -
http://prntscr.com/uxnmxq
greenozon
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Додано: Пон 12 жов, 2020 13:25
Доброго дня. Дякую за сигнал. Дивимось.
Alfa_Bank
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