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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 жов, 2020 15:25
Skiw написав:Alfa_Bank
а можно Вас попросить - в ВЭБ версии МАБ, в разделе "Всі розстрочки" добавить какую-то сортировку, например по дате операции, на которую рассрочка.
А то они там вперемешку все без какой-то логики. Когда 1-2 рассрочки, то без разницы, а если их там с десяток - уже не удобно.
Спасибо.
Добрый день. Вашу просьбу передам. Однако, такие доработки в веб-версии МАБ уже не предусмотрены.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 15:33
Alfa_Bank
В смысле - web-версия вообще не будет дорабатываться?
Или я не так понял...
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Додано: Пон 12 жов, 2020 15:41
Vorlon написав:Alfa_Bank
В смысле - web-версия вообще не будет дорабатываться?
Или я не так понял...
Где-то видел, что будут новые версии веб и мобайл интерфейсов.
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Пон 12 жов, 2020 14:59
omb
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