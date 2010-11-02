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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9014901590169017

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1041
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1041
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 15:25

  Skiw написав:Alfa_Bank а можно Вас попросить - в ВЭБ версии МАБ, в разделе "Всі розстрочки" добавить какую-то сортировку, например по дате операции, на которую рассрочка.
А то они там вперемешку все без какой-то логики. Когда 1-2 рассрочки, то без разницы, а если их там с десяток - уже не удобно.

Спасибо.

Добрый день. Вашу просьбу передам. Однако, такие доработки в веб-версии МАБ уже не предусмотрены.
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 15:33

Alfa_Bank
В смысле - web-версия вообще не будет дорабатываться? :shock: Или я не так понял... :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 15:36

  Vorlon написав:Alfa_Bank
В смысле - web-версия вообще не будет дорабатываться? :shock: Или я не так понял... :?

Добры день. Не так поняли :wink:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 15:41

  Vorlon написав:Alfa_Bank
В смысле - web-версия вообще не будет дорабатываться? :shock: Или я не так понял... :?

Где-то видел, что будут новые версии веб и мобайл интерфейсов.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 16:16

  Alfa_Bank написав:
  Arien написав:Ув. офпред,
ввиду того, приложение перестало работать на самом пикантном месте, когда я ждала ответ по заказанной электронной выписке по старой карте, можно ли как-то узнать судьбу заявки? на email мне ничего не пришло, возможно, сотрудник чата задавал какие-то вопросы или что-то еще, уже ж не узнать, пока разработчики не исправят баг с чатом. Можете помочь выяснить?

Добрый день. В работе.

Перезвонили, выписку отправим.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 16:21

Вылетает приложение

Целый день сегодня вылетает с ошибкой Альфа-мобайл. У кого-нибудь такое происходит?
MNN
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 16:33

  MNN написав:Целый день сегодня вылетает с ошибкой Альфа-мобайл. У кого-нибудь такое происходит?

сейчас работает, но утром был вход с некой ошибкой (видимо не критической).
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 17:00

  Alfa_Bank написав:
  Arien написав:Ув. офпред,
ввиду того, приложение перестало работать на самом пикантном месте, когда я ждала ответ по заказанной электронной выписке по старой карте, можно ли как-то узнать судьбу заявки? на email мне ничего не пришло, возможно, сотрудник чата задавал какие-то вопросы или что-то еще, уже ж не узнать, пока разработчики не исправят баг с чатом. Можете помочь выяснить?

Добрый день. В работе.

спасибо огромное, выдали, нашла, что мне нужно
реально, не знаю, что клиенты бы без Вас делали...
жаль,цветочков в смайликах нет )
Arien
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