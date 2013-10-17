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Альфа-Банк
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Додано: Пон 12 жов, 2020 15:25
Skiw написав:Alfa_Bank
а можно Вас попросить - в ВЭБ версии МАБ, в разделе "Всі розстрочки" добавить какую-то сортировку, например по дате операции, на которую рассрочка.
А то они там вперемешку все без какой-то логики. Когда 1-2 рассрочки, то без разницы, а если их там с десяток - уже не удобно.
Спасибо.
Добрый день. Вашу просьбу передам. Однако, такие доработки в веб-версии МАБ уже не предусмотрены.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 15:33
Alfa_Bank
В смысле - web-версия вообще не будет дорабатываться?
Или я не так понял...
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Додано: Пон 12 жов, 2020 15:41
Vorlon написав:Alfa_Bank
В смысле - web-версия вообще не будет дорабатываться?
Или я не так понял...
Где-то видел, что будут новые версии веб и мобайл интерфейсов.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 16:16
Alfa_Bank написав: Arien написав:
Ув. офпред,
ввиду того, приложение перестало работать на самом пикантном месте, когда я ждала ответ по заказанной электронной выписке по старой карте, можно ли как-то узнать судьбу заявки? на email мне ничего не пришло, возможно, сотрудник чата задавал какие-то вопросы или что-то еще, уже ж не узнать, пока разработчики не исправят баг с чатом. Можете помочь выяснить?
Добрый день. В работе.
Перезвонили, выписку отправим.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 16:21
Целый день сегодня вылетает с ошибкой Альфа-мобайл. У кого-нибудь такое происходит?
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MNN
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Додано: Пон 12 жов, 2020 16:33
MNN написав:
Целый день сегодня вылетает с ошибкой Альфа-мобайл. У кого-нибудь такое происходит?
сейчас работает, но утром был вход с некой ошибкой (видимо не критической).
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Додано: Пон 12 жов, 2020 17:00
Alfa_Bank написав: Arien написав:
Ув. офпред,
ввиду того, приложение перестало работать на самом пикантном месте, когда я ждала ответ по заказанной электронной выписке по старой карте, можно ли как-то узнать судьбу заявки? на email мне ничего не пришло, возможно, сотрудник чата задавал какие-то вопросы или что-то еще, уже ж не узнать, пока разработчики не исправят баг с чатом. Можете помочь выяснить?
Добрый день. В работе.
спасибо огромное, выдали, нашла, что мне нужно
реально, не знаю, что клиенты бы без Вас делали...
жаль,цветочков в смайликах нет )
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Arien
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Додано: Вів 13 жов, 2020 13:46
Відкривав другий пакет Максимум-ЕКО. Не надавав номер кабінету подяки, оскільки хотів привязати до нового. В результаті карти 2-го пакету Еко-Максимум прив`язалися автоматично до вже існуючого першого кабінету подяки. Тобто в одному кабінеті "подяки" присутні картки обидвох рахунків, хоча бонуси нараховуються тільки за оплату 2-м, новим пакетом. Бонуси за розрахунки картами першого пакету йдуть у фонд допомоги Альфа-Діджитал.
Навіщо таке?
Підпис без реферальних посилань
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Кочевник
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Додано: Вів 13 жов, 2020 15:54
Кочевник написав:
Відкривав другий пакет Максимум-ЕКО. Не надавав номер кабінету подяки, оскільки хотів привязати до нового. В результаті карти 2-го пакету Еко-Максимум прив`язалися автоматично до вже існуючого першого кабінету подяки. Тобто в одному кабінеті "подяки" присутні картки обидвох рахунків, хоча бонуси нараховуються тільки за оплату 2-м, новим пакетом. Бонуси за розрахунки картами першого пакету йдуть у фонд допомоги Альфа-Діджитал.
Навіщо таке?
Доброго дня. Бонуси від нас будуть нараховуватись по двом карткам, незалежно від прив'язки в кабінеті ЕКО. З ЕКО вам зателефонують та проконсультують.
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