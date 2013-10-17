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Альфа-Банк
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Додано: Вів 13 жов, 2020 16:05
curiousobro написав: Vorlon написав:Alfa_Bank
В смысле - web-версия вообще не будет дорабатываться?
Или я не так понял...
Где-то видел, что будут новые версии веб и мобайл интерфейсов.
а когда
?
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Додано: Вів 13 жов, 2020 16:09
кто знает как срабатывает реверсал у аллы в плане гашения задолженности когда поступает на карту?
в смысле в каком порядке какие задолженности он гасит.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 16:21
Вопрос офпреду
когда уже в конце концов сделают возможность сортировать не по дате операции а по дате проводки по счету в мобайле и МАБе???
зла уже не хватает. неделю найти деньги не мог из-за того что дата операции и проводки по счету на месяц отличались.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 16:31
mephala написав:
Вопрос офпреду
когда уже в конце концов сделают возможность сортировать не по дате операции а по дате проводки по счету в мобайле и МАБе???
зла уже не хватает. неделю найти деньги не мог из-за того что дата операции и проводки по счету на месяц отличались.
Так в Мобайле указана ток дата операции, от там по операции и сортируйте, визуально
Потом копируйте через Вайбер назначение операции, открывайте Вайбер на компе и уже в МАБе по копии из Вайбера находите операцию, а там и дату её проводки.
Нормальный такой квест для свинорыла, потерявшего операцию месячной давности.
Зато не скучно, правда, Аллюсик?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 13 жов, 2020 16:36
mephala написав:
кто знает как срабатывает реверсал у аллы в плане гашения задолженности когда поступает на карту?
в смысле в каком порядке какие задолженности он гасит.
если оффлайновый - он приходит как простое пополнение счёта.
если онлайновый - он сторнирует исходную операцию.
или я вопроса не понял
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Додано: Вів 13 жов, 2020 16:38
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:
Відкривав другий пакет Максимум-ЕКО. Не надавав номер кабінету подяки, оскільки хотів привязати до нового. В результаті карти 2-го пакету Еко-Максимум прив`язалися автоматично до вже існуючого першого кабінету подяки. Тобто в одному кабінеті "подяки" присутні картки обидвох рахунків, хоча бонуси нараховуються тільки за оплату 2-м, новим пакетом. Бонуси за розрахунки картами першого пакету йдуть у фонд допомоги Альфа-Діджитал.
Навіщо таке?
Доброго дня. Бонуси від нас будуть нараховуватись по двом карткам, незалежно від прив'язки в кабінеті ЕКО. З ЕКО вам зателефонують та проконсультують.
Неправда. Вже два місяці не нараховуються. Спеціально перевіряв. Минулого місяця Ви мені стверджували, що торгових операцій не було. Хоча по першому пакету вони були.
Підпис без реферальних посилань
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Додано: Вів 13 жов, 2020 17:04
curiousobro написав:
Где-то видел, что будут новые версии веб и мобайл интерфейсов.
Мобайл - да. А вот про web - впервые слышу
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