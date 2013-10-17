RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9015901690179018

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1041
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1041
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:05

  curiousobro написав:
  Vorlon написав:Alfa_Bank
В смысле - web-версия вообще не будет дорабатываться? :shock: Или я не так понял... :?

Где-то видел, что будут новые версии веб и мобайл интерфейсов.

а когда :)?
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 912
З нами з: 09.09.14
Подякував: 141 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:09

Re: Альфа-Банк

кто знает как срабатывает реверсал у аллы в плане гашения задолженности когда поступает на карту?
в смысле в каком порядке какие задолженности он гасит.
mephala
 
Повідомлень: 7003
З нами з: 07.04.14
Подякував: 178 раз.
Подякували: 786 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:21

Re: Альфа-Банк

Вопрос офпреду
когда уже в конце концов сделают возможность сортировать не по дате операции а по дате проводки по счету в мобайле и МАБе???
зла уже не хватает. неделю найти деньги не мог из-за того что дата операции и проводки по счету на месяц отличались.
mephala
 
Повідомлень: 7003
З нами з: 07.04.14
Подякував: 178 раз.
Подякували: 786 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:31

  mephala написав:Вопрос офпреду
когда уже в конце концов сделают возможность сортировать не по дате операции а по дате проводки по счету в мобайле и МАБе???
зла уже не хватает. неделю найти деньги не мог из-за того что дата операции и проводки по счету на месяц отличались.

Так в Мобайле указана ток дата операции, от там по операции и сортируйте, визуально :lol:
Потом копируйте через Вайбер назначение операции, открывайте Вайбер на компе и уже в МАБе по копии из Вайбера находите операцию, а там и дату её проводки.
Нормальный такой квест для свинорыла, потерявшего операцию месячной давности.
Зато не скучно, правда, Аллюсик? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32593
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2594 раз.
Подякували: 3818 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:36

  mephala написав:кто знает как срабатывает реверсал у аллы в плане гашения задолженности когда поступает на карту?
в смысле в каком порядке какие задолженности он гасит.

если оффлайновый - он приходит как простое пополнение счёта.
если онлайновый - он сторнирует исходную операцию.
или я вопроса не понял :(
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 915
З нами з: 04.04.15
Подякував: 41 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:38

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Відкривав другий пакет Максимум-ЕКО. Не надавав номер кабінету подяки, оскільки хотів привязати до нового. В результаті карти 2-го пакету Еко-Максимум прив`язалися автоматично до вже існуючого першого кабінету подяки. Тобто в одному кабінеті "подяки" присутні картки обидвох рахунків, хоча бонуси нараховуються тільки за оплату 2-м, новим пакетом. Бонуси за розрахунки картами першого пакету йдуть у фонд допомоги Альфа-Діджитал.
Навіщо таке?

Доброго дня. Бонуси від нас будуть нараховуватись по двом карткам, незалежно від прив'язки в кабінеті ЕКО. З ЕКО вам зателефонують та проконсультують.

Неправда. Вже два місяці не нараховуються. Спеціально перевіряв. Минулого місяця Ви мені стверджували, що торгових операцій не було. Хоча по першому пакету вони були.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1643
З нами з: 16.02.17
Подякував: 291 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:04

  curiousobro написав:Где-то видел, что будут новые версии веб и мобайл интерфейсов.

Мобайл - да. А вот про web - впервые слышу :o
Vorlon
 
Повідомлень: 9205
З нами з: 14.06.13
Подякував: 444 раз.
Подякували: 979 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9015901690179018
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, Кочевник і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 652, 653, 654
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
6536 1471817
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 жов, 2020 16:37
clientage
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4362, 4363, 4364
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
43634 5283276
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 жов, 2020 14:04
omb
ОКСІ БАНК 1 ... 79, 80, 81
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
802 112416
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 жов, 2020 13:32
Vorlon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.