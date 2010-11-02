а когда ?
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Додано: Вів 13 жов, 2020 16:05
Додано: Вів 13 жов, 2020 16:09
Re: Альфа-Банк
кто знает как срабатывает реверсал у аллы в плане гашения задолженности когда поступает на карту?
в смысле в каком порядке какие задолженности он гасит.
Додано: Вів 13 жов, 2020 16:21
Re: Альфа-Банк
Вопрос офпреду
когда уже в конце концов сделают возможность сортировать не по дате операции а по дате проводки по счету в мобайле и МАБе???
зла уже не хватает. неделю найти деньги не мог из-за того что дата операции и проводки по счету на месяц отличались.
Додано: Вів 13 жов, 2020 16:31
Так в Мобайле указана ток дата операции, от там по операции и сортируйте, визуально
Потом копируйте через Вайбер назначение операции, открывайте Вайбер на компе и уже в МАБе по копии из Вайбера находите операцию, а там и дату её проводки.
Нормальный такой квест для свинорыла, потерявшего операцию месячной давности.
Зато не скучно, правда, Аллюсик?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 13 жов, 2020 16:36
если оффлайновый - он приходит как простое пополнение счёта.
если онлайновый - он сторнирует исходную операцию.
или я вопроса не понял
Skiw
Додано: Вів 13 жов, 2020 16:38
Неправда. Вже два місяці не нараховуються. Спеціально перевіряв. Минулого місяця Ви мені стверджували, що торгових операцій не було. Хоча по першому пакету вони були.
Підпис без реферальних посилань
Додано: Вів 13 жов, 2020 17:04
Додано: Вів 13 жов, 2020 20:11
Додано: Вів 13 жов, 2020 20:54
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 13 жов, 2020 21:59
с одной стороны рекомендую вести себя так, будто до расчетной даты реверсала нет
с т.з. бухгалтерии это сложноучитываемая фича - веселая Альфа в выписке показывает его датами платежа (хорошо видно по возврату УкрЗализныцы) или рядом,
или, например, Bolt - транзакция вообще пропала как и не было
/*честно - выписку на мыло получаю но разбираться лень, может там все и как положено сделано, я сужу по выписке в МАБе*/, что тянет за собой ряд экономико-этических вопросов: если на 1е долг был 1000, а 10го оказалось что на 1е долг был 500, то че с меня требуют 50 а не 25 (я условно, про 50 минималку и вообще тут проценты не соблюдены), такие вещи являются манипулятивными и работают в отношении клиента а-ля "закон как дышло"...
с другой - ну у вас же в руках АВТОМАТ называемый МАБ, а в нем величина задолженности
погасите СЭПом сумму (ВелДолг - Реверсал + 10) и посмотрите, щелкнет или нет, т.е. появится "Поздравляем, в этом периоде у вас нет задолженности" или нет
вангую - появится, но, возможно, на гранях границ месяцев могут быть вариации
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