Додано: Вів 13 жов, 2020 21:59

mephala написав: кто знает как срабатывает реверсал у аллы в плане гашения задолженности когда поступает на карту?

в смысле в каком порядке какие задолженности он гасит. кто знает как срабатывает реверсал у аллы в плане гашения задолженности когда поступает на карту?в смысле в каком порядке какие задолженности он гасит.

с одной стороны рекомендую вести себя так, будто до расчетной даты реверсала нетс т.з. бухгалтерии это сложноучитываемая фича - веселая Альфа в выписке показывает его датами платежа (хорошо видно по возврату УкрЗализныцы) или рядом,или, например, Bolt - транзакция вообще пропала как и не было/*честно - выписку на мыло получаю но разбираться лень, может там все и как положено сделано, я сужу по выписке в МАБе*/, что тянет за собой ряд экономико-этических вопросов: если на 1е долг был 1000, а 10го оказалось что на 1е долг был 500, то че с меня требуют 50 а не 25 (я условно, про 50 минималку и вообще тут проценты не соблюдены), такие вещи являются манипулятивными и работают в отношении клиента а-ля "закон как дышло"...с другой - ну у вас же в руках АВТОМАТ называемый МАБ, а в нем величина задолженностипогасите СЭПом сумму (ВелДолг - Реверсал + 10) и посмотрите, щелкнет или нет, т.е. появится "Поздравляем, в этом периоде у вас нет задолженности" или нетвангую - появится, но, возможно, на гранях границ месяцев могут быть вариации