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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9016901790189019

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1041
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1041
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 08:30

  MNN написав:Целый день сегодня вылетает с ошибкой Альфа-мобайл. У кого-нибудь такое происходит?

У меня с 9 октября такая беда и больше ни дня не работало приложение. Вылетает и все. Андроид 5.1 и 7.1
anikola13
 
Повідомлень: 902
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Подякували: 40 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 09:35

а как гаситься сейчас с чужой карты чтобы поменьше танцев?
типа пимпой в тас?
без этих сепов, шаблонов и тп
v57
 
Повідомлень: 2767
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 09:46

  v57 написав:а как гаситься сейчас с чужой карты чтобы поменьше танцев?
типа пимпой в тас?
без этих сепов, шаблонов и тп

Просто пополнить карту из МАБа(дёрнуть Алкой), погашение будет на сл. опердн, доступность средст -- могментально.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 09:51

+ на следующий, так на следующий(с) :)
v57
 
Повідомлень: 2767
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 09:58

Re: Альфа-Банк

Ну для выходного дня эт вааще не проблема
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32596
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2595 раз.
Подякували: 3819 раз.
 
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2
  #<1 ... 9016901790189019
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