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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 жов, 2020 08:30
MNN написав:
Целый день сегодня вылетает с ошибкой Альфа-мобайл. У кого-нибудь такое происходит?
У меня с 9 октября такая беда и больше ни дня не работало приложение. Вылетает и все. Андроид 5.1 и 7.1
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anikola13
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Додано: Сер 14 жов, 2020 09:35
а как гаситься сейчас с чужой карты чтобы поменьше танцев?
типа пимпой в тас?
без этих сепов, шаблонов и тп
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v57
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Додано: Сер 14 жов, 2020 09:46
v57 написав:
а как гаситься сейчас с чужой карты чтобы поменьше танцев?
типа пимпой в тас?
без этих сепов, шаблонов и тп
Просто пополнить карту из МАБа(дёрнуть Алкой), погашение будет на сл. опердн, доступность средст -- могментально.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 14 жов, 2020 09:51
+ на следующий, так на следующий(с)
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v57
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Додано: Сер 14 жов, 2020 09:58
Ну для выходного дня эт вааще не проблема
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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