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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 жов, 2020 23:51
эти специалисты сами создают проблему, а потом героически с нею борются.пишутся отчеты о проделанной работе,создается видимость и необходимость работы.А как иначе? Что они могут нового и нужного сделать? А начальство требует результат! Никто с насиженного места уходить не хочет. Поэтому такие вот диверсии.Штат,как в любой крупной компании,раздут.Кум,сват,брат......
За последние 2 года наблюдаю устойчивое снижение качества обслуживания клиентов.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 23:53
Skiw написав: mephala написав:
кто знает как срабатывает реверсал у аллы в плане гашения задолженности когда поступает на карту?
в смысле в каком порядке какие задолженности он гасит.
если оффлайновый - он приходит как простое пополнение счёта.
если онлайновый - он сторнирует исходную операцию.
или я вопроса не понял
я не вкуГсе что значит онлайновое и офлайновое
магаз вернул деньги за покупку и написано "реверсал"
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mephala
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Додано: Чет 15 жов, 2020 00:37
clientage написав:
Нормальный такой квест для свинорыла, потерявшего операцию месячной давности.
Зато не скучно, правда, Аллюсик?
ЗЫ. На 1:47 хрюканье свинорыла
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