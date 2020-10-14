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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9017901890199020

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1041
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1041
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 23:51

Re: Альфа-Банк

эти специалисты сами создают проблему, а потом героически с нею борются.пишутся отчеты о проделанной работе,создается видимость и необходимость работы.А как иначе? Что они могут нового и нужного сделать? А начальство требует результат! Никто с насиженного места уходить не хочет. Поэтому такие вот диверсии.Штат,как в любой крупной компании,раздут.Кум,сват,брат......
За последние 2 года наблюдаю устойчивое снижение качества обслуживания клиентов.
потерпевший
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 23:53

  Skiw написав:
  mephala написав:кто знает как срабатывает реверсал у аллы в плане гашения задолженности когда поступает на карту?
в смысле в каком порядке какие задолженности он гасит.

если оффлайновый - он приходит как простое пополнение счёта.
если онлайновый - он сторнирует исходную операцию.
или я вопроса не понял :(


я не вкуГсе что значит онлайновое и офлайновое
магаз вернул деньги за покупку и написано "реверсал"
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 00:37

  clientage написав:Нормальный такой квест для свинорыла, потерявшего операцию месячной давности.
Зато не скучно, правда, Аллюсик? :mrgreen:



ЗЫ. На 1:47 хрюканье свинорыла 8)
Аlександр
 
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  #<1 ... 9017901890199020
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