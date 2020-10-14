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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 жов, 2020 23:51
эти специалисты сами создают проблему, а потом героически с нею борются.пишутся отчеты о проделанной работе,создается видимость и необходимость работы.А как иначе? Что они могут нового и нужного сделать? А начальство требует результат! Никто с насиженного места уходить не хочет. Поэтому такие вот диверсии.Штат,как в любой крупной компании,раздут.Кум,сват,брат......
За последние 2 года наблюдаю устойчивое снижение качества обслуживания клиентов.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 23:53
Skiw написав: mephala написав:
кто знает как срабатывает реверсал у аллы в плане гашения задолженности когда поступает на карту?
в смысле в каком порядке какие задолженности он гасит.
если оффлайновый - он приходит как простое пополнение счёта.
если онлайновый - он сторнирует исходную операцию.
или я вопроса не понял
я не вкуГсе что значит онлайновое и офлайновое
магаз вернул деньги за покупку и написано "реверсал"
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mephala
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Додано: Чет 15 жов, 2020 00:37
clientage написав:
Нормальный такой квест для свинорыла, потерявшего операцию месячной давности.
Зато не скучно, правда, Аллюсик?
ЗЫ. На 1:47 хрюканье свинорыла
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Додано: Чет 15 жов, 2020 08:05
потерпевший написав:
эти специалисты сами создают проблему, а потом героически с нею борются.пишутся отчеты о проделанной работе,создается видимость и необходимость работы.А как иначе? Что они могут нового и нужного сделать? А начальство требует результат! Никто с насиженного места уходить не хочет. Поэтому такие вот диверсии.Штат,как в любой крупной компании,раздут.Кум,сват,брат......
За последние 2 года наблюдаю устойчивое снижение качества обслуживания клиентов.
Це загальна тенденція українського ІТ.
Підпис без реферальних посилань
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Кочевник
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Додано: Чет 15 жов, 2020 08:35
mephala написав:
Вопрос офпреду
когда уже в конце концов сделают возможность сортировать не по дате операции а по дате проводки по счету в мобайле и МАБе???
зла уже не хватает. неделю найти деньги не мог из-за того что дата операции и проводки по счету на месяц отличались.
Добрый день. Информации об этом нет. Ваше предложение передала.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 15 жов, 2020 08:52
Кочевник написав: Alfa_Bank написав: Кочевник написав:
Відкривав другий пакет Максимум-ЕКО. Не надавав номер кабінету подяки, оскільки хотів привязати до нового. В результаті карти 2-го пакету Еко-Максимум прив`язалися автоматично до вже існуючого першого кабінету подяки. Тобто в одному кабінеті "подяки" присутні картки обидвох рахунків, хоча бонуси нараховуються тільки за оплату 2-м, новим пакетом. Бонуси за розрахунки картами першого пакету йдуть у фонд допомоги Альфа-Діджитал.
Навіщо таке?
Доброго дня. Бонуси від нас будуть нараховуватись по двом карткам, незалежно від прив'язки в кабінеті ЕКО. З ЕКО вам зателефонують та проконсультують.
Неправда. Вже два місяці не нараховуються. Спеціально перевіряв. Минулого місяця Ви мені стверджували, що торгових операцій не було. Хоча по першому пакету вони були.
Дивимося.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 15 жов, 2020 08:58
pavyak написав:
Вчера на рейсе Анталия - Львов, нашли платинум карту Альфы на имя Ярослава Камара. представитель Skyup сказал, что этого не его проблема. Отдал карту в диспетчерскую, чтоб передали по инстанциям.
Добрый день. Клиент с таким именем и фамилией не найден. Может, ошиблись в написании.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 15 жов, 2020 09:35
Alfa_Bank написав: pavyak написав:
Вчера на рейсе Анталия - Львов, нашли платинум карту Альфы на имя Ярослава Камара. представитель Skyup сказал, что этого не его проблема. Отдал карту в диспетчерскую, чтоб передали по инстанциям.
Добрый день. Клиент с таким именем и фамилией не найден. Может, ошиблись в написании.
А мож беларусы? Они любят машинкой шмыгнуть с Беларуси, оставить ее во Львове на 2 недельки и паляцець самалётам хоть у Париж
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 15 жов, 2020 10:07
Ймовірно, помилка у прізвищі. Для Львова характерним буде: Ярослав Качмар.
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Чет 15 жов, 2020 01:04
ol_zy
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