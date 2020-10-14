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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 90189019902090219022>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1041
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1041
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 23:51

Re: Альфа-Банк

эти специалисты сами создают проблему, а потом героически с нею борются.пишутся отчеты о проделанной работе,создается видимость и необходимость работы.А как иначе? Что они могут нового и нужного сделать? А начальство требует результат! Никто с насиженного места уходить не хочет. Поэтому такие вот диверсии.Штат,как в любой крупной компании,раздут.Кум,сват,брат......
За последние 2 года наблюдаю устойчивое снижение качества обслуживания клиентов.
потерпевший
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 23:53

  Skiw написав:
  mephala написав:кто знает как срабатывает реверсал у аллы в плане гашения задолженности когда поступает на карту?
в смысле в каком порядке какие задолженности он гасит.

если оффлайновый - он приходит как простое пополнение счёта.
если онлайновый - он сторнирует исходную операцию.
или я вопроса не понял :(


я не вкуГсе что значит онлайновое и офлайновое
магаз вернул деньги за покупку и написано "реверсал"
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 00:37

  clientage написав:Нормальный такой квест для свинорыла, потерявшего операцию месячной давности.
Зато не скучно, правда, Аллюсик? :mrgreen:



ЗЫ. На 1:47 хрюканье свинорыла 8)
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 08:05

  потерпевший написав:эти специалисты сами создают проблему, а потом героически с нею борются.пишутся отчеты о проделанной работе,создается видимость и необходимость работы.А как иначе? Что они могут нового и нужного сделать? А начальство требует результат! Никто с насиженного места уходить не хочет. Поэтому такие вот диверсии.Штат,как в любой крупной компании,раздут.Кум,сват,брат......
За последние 2 года наблюдаю устойчивое снижение качества обслуживания клиентов.

Це загальна тенденція українського ІТ.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 08:35

  mephala написав:Вопрос офпреду
когда уже в конце концов сделают возможность сортировать не по дате операции а по дате проводки по счету в мобайле и МАБе???
зла уже не хватает. неделю найти деньги не мог из-за того что дата операции и проводки по счету на месяц отличались.

Добрый день. Информации об этом нет. Ваше предложение передала.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 08:52

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Відкривав другий пакет Максимум-ЕКО. Не надавав номер кабінету подяки, оскільки хотів привязати до нового. В результаті карти 2-го пакету Еко-Максимум прив`язалися автоматично до вже існуючого першого кабінету подяки. Тобто в одному кабінеті "подяки" присутні картки обидвох рахунків, хоча бонуси нараховуються тільки за оплату 2-м, новим пакетом. Бонуси за розрахунки картами першого пакету йдуть у фонд допомоги Альфа-Діджитал.
Навіщо таке?

Доброго дня. Бонуси від нас будуть нараховуватись по двом карткам, незалежно від прив'язки в кабінеті ЕКО. З ЕКО вам зателефонують та проконсультують.

Неправда. Вже два місяці не нараховуються. Спеціально перевіряв. Минулого місяця Ви мені стверджували, що торгових операцій не було. Хоча по першому пакету вони були.

Дивимося.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 08:58

  pavyak написав:Вчера на рейсе Анталия - Львов, нашли платинум карту Альфы на имя Ярослава Камара. представитель Skyup сказал, что этого не его проблема. Отдал карту в диспетчерскую, чтоб передали по инстанциям.

Добрый день. Клиент с таким именем и фамилией не найден. Может, ошиблись в написании.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 09:35

  Alfa_Bank написав:
  pavyak написав:Вчера на рейсе Анталия - Львов, нашли платинум карту Альфы на имя Ярослава Камара. представитель Skyup сказал, что этого не его проблема. Отдал карту в диспетчерскую, чтоб передали по инстанциям.

Добрый день. Клиент с таким именем и фамилией не найден. Может, ошиблись в написании.

А мож беларусы? Они любят машинкой шмыгнуть с Беларуси, оставить ее во Львове на 2 недельки и паляцець самалётам хоть у Париж :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 10:07

Re: Альфа-Банк

Ймовірно, помилка у прізвищі. Для Львова характерним буде: Ярослав Качмар.
Підпис без реферальних посилань :)
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 10:47

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Наблюдается проблема со входом в Альфа-Мобайл на некоторых устройствах с ОС Android.


Шановна Alfa_Bank!
Правильніше писати - "Спостерігається можливість входу в Альфа-Мобайл тільки на деяких пристроях".
Якщо постаратися, можна навіть озвучити тих, в кого А-М працює.
У Вас на роботі дійсно спеціалісти чи просто "спеціалісти"?!!
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