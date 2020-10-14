да-да, там лапушки-специалисты, им нихто давно по попии не давал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 жов, 2020 10:49
Re: Альфа-Банк
да-да, там лапушки-специалисты, им нихто давно по попии не давал
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 15 жов, 2020 11:02
У меня с 24го сентября вылетает. В Плеймаркете обещают решить проблему только 29.10. Таким образом в крупнейшем банке Украины часть пользователей не могут полноценно пользоваться услугой больше месяца!!! Просто нет слов.
Хоть оф.пред здесь и старается смягчить ситуацию, но не совсем получается. Вот кто из сотрудников в ответе за это всё? Приложение ведь нормально функционировало.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 11:08
Доброго дня. Термін вирішення питання до 29.10.
Додано: Чет 15 жов, 2020 11:09
Re: Альфа-Банк
Аналогічна ситуація.
Прийшла чомусь відмова по 2-ому платежу в піцерії.
Написав в підтримку - перестав працювати Альфа-Мобайл.
Платіж не пройшов, горіхів недозаробив, Альфа-Мобайл не працює, "спеціалісти" чимось з кимось займаються.
Шановна Alfa_Bank!
Не Президент, тому обмежусь чотирма питаннями:
1. Це нормальна ситуація?
2. Скільки це ще триватиме?
3. Чи не час "спеціалістам" купувати квитки до Ростова?
4. Які будуть сорі-бонуси?
Востаннє редагувалось V2 в Чет 15 жов, 2020 11:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 15 жов, 2020 11:14
Терміни виправлення, який нам повідомили фахівці - 29.10. Ми вживаємо всіх необхідних заходів для оперативного вирішення питання і запобігання подібних ситуацій на майбутнє. Приносимо вибачення за завдані незручності.
Додано: Чет 15 жов, 2020 11:20
Alfa_Bank
Відповідь тільки на одне питання.
Це нормально, що стільки часу клієнт не може користуватись застосунком?!!!!!
Додано: Чет 15 жов, 2020 11:20
Re: Альфа-Банк
Сколько стоит членство в А-клубе в год?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 15 жов, 2020 11:22
Додано: Чет 15 жов, 2020 11:27
И покрываются ли вклады членов этого клуба ФГВФЛ?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 15 жов, 2020 11:42
Добрый день. Сейчас оформляется пакет, который может обслуживаться бесплатно, если клиент выполняет условия по остаткам или оборотам. Оформление карты бесплатно.
Вклады покрываются стандартно до 200 000.
Напишите в ЛС ваши данные и номер телефона, уточним детали относительно условий бесплатности.
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