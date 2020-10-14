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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9019902090219022>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1041
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1041
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 10:49

Re: Альфа-Банк

  V2 написав:У Вас на роботі дійсно спеціалісти чи просто "спеціалісти"?!!

да-да, там лапушки-специалисты, им нихто давно по попии не давал :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 11:02

  MNN написав:Целый день сегодня вылетает с ошибкой Альфа-мобайл. У кого-нибудь такое происходит?

У меня с 24го сентября вылетает. В Плеймаркете обещают решить проблему только 29.10. Таким образом в крупнейшем банке Украины часть пользователей не могут полноценно пользоваться услугой больше месяца!!! Просто нет слов.
Хоть оф.пред здесь и старается смягчить ситуацию, но не совсем получается. Вот кто из сотрудников в ответе за это всё? Приложение ведь нормально функционировало.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 11:08

  V2 написав:
  Alfa_Bank написав:Наблюдается проблема со входом в Альфа-Мобайл на некоторых устройствах с ОС Android.


Шановна Alfa_Bank!
Правильніше писати - "Спостерігається можливість входу в Альфа-Мобайл тільки на деяких пристроях".
Якщо постаратися, можна навіть озвучити тих, в кого А-М працює.
У Вас на роботі дійсно спеціалісти чи просто "спеціалісти"?!!

Доброго дня. Термін вирішення питання до 29.10.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 11:09

Re: Альфа-Банк

  Arien написав:а Вы в чате что-то напишите и возвращайтесь к нам :D
пока мне не понадобилась поддержка - у меня тоже все работало


Аналогічна ситуація.
Прийшла чомусь відмова по 2-ому платежу в піцерії.
Написав в підтримку - перестав працювати Альфа-Мобайл.
Платіж не пройшов, горіхів недозаробив, Альфа-Мобайл не працює, "спеціалісти" чимось з кимось займаються.
Шановна Alfa_Bank!
Не Президент, тому обмежусь чотирма питаннями:
1. Це нормальна ситуація?
2. Скільки це ще триватиме?
3. Чи не час "спеціалістам" купувати квитки до Ростова?
4. Які будуть сорі-бонуси?
Востаннє редагувалось V2 в Чет 15 жов, 2020 11:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 11:14

  V2 написав:
  Arien написав:а Вы в чате что-то напишите и возвращайтесь к нам :D
пока мне не понадобилась поддержка - у меня тоже все работало


Аналогічна ситуація.
Прийшла чомусь відмова по 2-ому платежу в піцерії.
Написав в підтримку - перестав працювати Альфа-Мобайл.
Платіж не пройшов, горіхів недозаробив, Альфа-Мобайл не працює, "спеціалісти" чимось з кимось займаються.
Шановна Alfa_Bank!
Не Президент, тому обмежусь чотирма питаннями:
1. Це нормальна ситуацію?
2. Скільки це ще триватиме?
3. Чи не час "спеціалістам" купувати квитки до Ростова?
4. Які будуть сорі-бонуси?

Терміни виправлення, який нам повідомили фахівці - 29.10. Ми вживаємо всіх необхідних заходів для оперативного вирішення питання і запобігання подібних ситуацій на майбутнє. Приносимо вибачення за завдані незручності.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 11:20

Alfa_Bank
Відповідь тільки на одне питання. :(

Це нормально, що стільки часу клієнт не може користуватись застосунком?!!!!!
V2
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 11:20

Re: Альфа-Банк

Сколько стоит членство в А-клубе в год?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 11:22

  V2 написав:Alfa_Bank
Відповідь тільки на одне питання. :(

Це нормально, що стільки часу клієнт не може користуватись застосунком?!!!!!

Інщої відповіді, на жаль не надам. Робимо все можливе.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 11:27

  Investor_K написав:Сколько стоит членство в А-клубе в год?


И покрываются ли вклады членов этого клуба ФГВФЛ?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 11:42

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Сколько стоит членство в А-клубе в год?


И покрываются ли вклады членов этого клуба ФГВФЛ?

Добрый день. Сейчас оформляется пакет, который может обслуживаться бесплатно, если клиент выполняет условия по остаткам или оборотам. Оформление карты бесплатно.
Вклады покрываются стандартно до 200 000.
Напишите в ЛС ваши данные и номер телефона, уточним детали относительно условий бесплатности.
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