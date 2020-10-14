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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9020902190229023>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1041
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1041
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:07

Alfa_Bank
а что скажете по поводу:
кто знает как срабатывает реверсал у аллы в плане гашения задолженности когда поступает на карту?
в смысле в каком порядке какие задолженности он гасит.

в МАБе операция вот так пишется: "Reversal на покупку"
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:16

Пытаюсь пополнить карту Платинум Блек в МАБ, после ввода кода подтверждения 3dsecure МАБ вылетает на страницу логин/пароль.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:17

Уважаемая Alfa-Bank!
Поработайте с поддержкой, которая отвечает в чате Facebook.
Задал вопрос насчет действующей программы лояльности (решил переспросить, сейчас так же 5000 бонусов в месяц можно заработать) Cash'U, мне дали ссылку на старые условия:
https://cashuclub.com.ua/articles/progr ... H2RXxcgrMI

Я-то вижу, что они старые... Но могут попасться ж клиенты, которые не знакомы.
Помогите им перезагрузить в свою базу данных актуальные данные :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:27

  mephala написав:Alfa_Bank
а что скажете по поводу:
кто знает как срабатывает реверсал у аллы в плане гашения задолженности когда поступает на карту?
в смысле в каком порядке какие задолженности он гасит.

в МАБе операция вот так пишется: "Reversal на покупку"

Добрый день. Очередность погашения пополнений указана в ДБО п.3.4.13. Операция Reversal не учитывается как погашение суммы для ЛП по КК.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:33

Re: Альфа-Банк

  vollena71 написав:Пытаюсь пополнить карту Платинум Блек в МАБ, после ввода кода подтверждения 3dsecure МАБ вылетает на страницу логин/пароль.
Браузер Google Chrome? Пробуйте браузер Mozilla Firefox, Алка почему-то стала переборчивая.

А так проблема уже давно и никаких движений в решении по данному инциденту. :(

ps Уже б добавили надпись про ограничения работы в Google Chrome.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:34

  vollena71 написав:Пытаюсь пополнить карту Платинум Блек в МАБ, после ввода кода подтверждения 3dsecure МАБ вылетает на страницу логин/пароль.

Добрый день. Это связано с версиями Браузера (Chrome/84.0.4147.135, Chrome/84.0.4147.125). Используйте другой, пожалуйста.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:36

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, проблема касается только этих версиях браузере Google Chrome или ещё и поздних?
Если только этих и на поздних будет воспроизводиться, то куда писать и что надо предоставить?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:39

  Alfa_Bank написав:
  vollena71 написав:Пытаюсь пополнить карту Платинум Блек в МАБ, после ввода кода подтверждения 3dsecure МАБ вылетает на страницу логин/пароль.

Добрый день. Это связано с версиями Браузера (Chrome/84.0.4147.135, Chrome/84.0.4147.125). Используйте другой, пожалуйста.

Chrome/85.0.4183.101 на одном устройстве и Chrome/86.0.4249.75 на другом
Востаннє редагувалось vollena71 в Чет 15 жов, 2020 12:40, всього редагувалось 2 разів.
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  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
  • https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
  • https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
  • https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:39

  Искатель написав:Уважаемая Alfa-Bank!
Поработайте с поддержкой, которая отвечает в чате Facebook.
Задал вопрос насчет действующей программы лояльности (решил переспросить, сейчас так же 5000 бонусов в месяц можно заработать) Cash'U, мне дали ссылку на старые условия:
https://cashuclub.com.ua/articles/progr ... H2RXxcgrMI

Я-то вижу, что они старые... Но могут попасться ж клиенты, которые не знакомы.
Помогите им перезагрузить в свою базу данных актуальные данные :)

Добрый день. Исправимся. Спасибо за сигнал.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:44

  MASolomko написав:Alfa_Bank, проблема касается только этих версиях браузере Google Chrome или ещё и поздних?
Если только этих и на поздних будет воспроизводиться, то куда писать и что надо предоставить?

Добрый день. Может возникать и на других версиях. Необходимо использовать другой браузер.
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