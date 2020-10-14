Уважаемая Alfa-Bank! Поработайте с поддержкой, которая отвечает в чате Facebook. Задал вопрос насчет действующей программы лояльности (решил переспросить, сейчас так же 5000 бонусов в месяц можно заработать) Cash'U, мне дали ссылку на старые условия: https://cashuclub.com.ua/articles/progr ... H2RXxcgrMI
Я-то вижу, что они старые... Но могут попасться ж клиенты, которые не знакомы. Помогите им перезагрузить в свою базу данных актуальные данные
mephala написав:Alfa_Bank а что скажете по поводу: кто знает как срабатывает реверсал у аллы в плане гашения задолженности когда поступает на карту? в смысле в каком порядке какие задолженности он гасит.
в МАБе операция вот так пишется: "Reversal на покупку"
Добрый день. Очередность погашения пополнений указана в ДБО п.3.4.13. Операция Reversal не учитывается как погашение суммы для ЛП по КК.
Искатель написав:Уважаемая Alfa-Bank! Поработайте с поддержкой, которая отвечает в чате Facebook. Задал вопрос насчет действующей программы лояльности (решил переспросить, сейчас так же 5000 бонусов в месяц можно заработать) Cash'U, мне дали ссылку на старые условия: https://cashuclub.com.ua/articles/progr ... H2RXxcgrMI
Я-то вижу, что они старые... Но могут попасться ж клиенты, которые не знакомы. Помогите им перезагрузить в свою базу данных актуальные данные
MASolomko написав:Alfa_Bank, проблема касается только этих версиях браузере Google Chrome или ещё и поздних? Если только этих и на поздних будет воспроизводиться, то куда писать и что надо предоставить?
Добрый день. Может возникать и на других версиях. Необходимо использовать другой браузер.