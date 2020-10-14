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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 жов, 2020 12:45
vollena71 написав: Alfa_Bank написав: vollena71 написав:
Пытаюсь пополнить карту Платинум Блек в МАБ, после ввода кода подтверждения 3dsecure МАБ вылетает на страницу логин/пароль.
Добрый день. Это связано с версиями Браузера (Chrome/84.0.4147.135, Chrome/84.0.4147.125). Используйте другой, пожалуйста.
Chrome/85.0.4183.101 на одном устройстве и Chrome/86.0.4249.75 на другом
Используйте другой браузер, пожалуйста.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 12:59
Alfa_Bank написав:
Используйте другой браузер, пожалуйста.
IE11 висит с Loading... Opera даже страницу авторизации не показывает. Только Firefox работает?
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Додано: Чет 15 жов, 2020 13:10
Alfa_Bank написав:
Необходимо использовать другой браузер.
Другой веб-браузер на движке Chromium подойдёт?
Данный движок используется в Opera, Edge и т. п.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 13:23
vollena71 написав: Alfa_Bank написав:
Используйте другой браузер, пожалуйста.
IE11 висит с Loading... Opera даже страницу авторизации не показывает. Только Firefox работает?
Пробуйте Firefox и пришлите скрины, данные о браузерах и время неуспешных попыток в ЛС.
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Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9509
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 855 раз.
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- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 15 жов, 2020 13:29
Alfa_Bank написав: vollena71 написав: Alfa_Bank написав:
Используйте другой браузер, пожалуйста.
IE11 висит с Loading... Opera даже страницу авторизации не показывает. Только Firefox работает?
Пробуйте Firefox и пришлите скрины, данные о браузерах и время неуспешных попыток в ЛС.
12:40-13:00,
IE v.11.0.9600.1943, Opera mini v.51.0.2254.150807
Скринов не будет, пополнила по СЭП
+50 грн
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- http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
- https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
- https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 2530
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 489 раз.
- Подякували: 513 раз.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 13:42
vollena71 написав:
12:40-13:00,
IE v.11.0.9600.1943, Opera mini v.51.0.2254.150807
Скринов не будет, пополнила по СЭП
Спасибо. Передала для анализа. Приношу извинения за ситуацию.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9509
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 855 раз.
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- Профіль
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Чет 15 жов, 2020 01:04
ol_zy
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