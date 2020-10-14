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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9021902290239024>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1041
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1041
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:45

  vollena71 написав:
  Alfa_Bank написав:
  vollena71 написав:Пытаюсь пополнить карту Платинум Блек в МАБ, после ввода кода подтверждения 3dsecure МАБ вылетает на страницу логин/пароль.

Добрый день. Это связано с версиями Браузера (Chrome/84.0.4147.135, Chrome/84.0.4147.125). Используйте другой, пожалуйста.

Chrome/85.0.4183.101 на одном устройстве и Chrome/86.0.4249.75 на другом

Используйте другой браузер, пожалуйста.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:59

  Alfa_Bank написав:Используйте другой браузер, пожалуйста.

IE11 висит с Loading... Opera даже страницу авторизации не показывает. Только Firefox работает?
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 13:10

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Необходимо использовать другой браузер.
Другой веб-браузер на движке Chromium подойдёт? :)

Данный движок используется в Opera, Edge и т. п.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 13:23

  vollena71 написав:
  Alfa_Bank написав:Используйте другой браузер, пожалуйста.

IE11 висит с Loading... Opera даже страницу авторизации не показывает. Только Firefox работает?

Пробуйте Firefox и пришлите скрины, данные о браузерах и время неуспешных попыток в ЛС.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 13:29

  Alfa_Bank написав:
  vollena71 написав:
  Alfa_Bank написав:Используйте другой браузер, пожалуйста.

IE11 висит с Loading... Opera даже страницу авторизации не показывает. Только Firefox работает?

Пробуйте Firefox и пришлите скрины, данные о браузерах и время неуспешных попыток в ЛС.

12:40-13:00,
IE v.11.0.9600.1943, Opera mini v.51.0.2254.150807
Скринов не будет, пополнила по СЭП
    +50 грн
  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
  • https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
  • https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
  • https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 13:42

  vollena71 написав:12:40-13:00,
IE v.11.0.9600.1943, Opera mini v.51.0.2254.150807
Скринов не будет, пополнила по СЭП

Спасибо. Передала для анализа. Приношу извинения за ситуацию.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 15:05

Re: Альфа-Банк

что ж там такое накрутили, что месяц исправлять надо :shock:

напомните, пожалуйста, а старые версии app в виде apk нигде не доступны? в play market только последняя, как я помню
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 15:15

Ощадный

Del
Востаннє редагувалось Sergion в Чет 15 жов, 2020 15:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 15:21

Re: Альфа-Банк

Шановна пані представниця банку та шановні форумчани, підкажіть, а МСС 7399 входить до переліку сплат для безоплатності пакету?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 15:23

Re: Альфа-Банк

Шановні Еко-води!
Чи є якісь особливості оплати товару бонусами еко, наприклад, чи всю суму можна оплатити, як щодо алкогольних/слабоалкогольних напоїв ...?
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