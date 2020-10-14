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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 жов, 2020 15:24
Алкоголь точно не сплатиться. Також соціально-значущі товари не сплачуються. А це цукор ваговий, яйця... Може ще щось бути.
Підпис без реферальних посилань
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Додано: Чет 15 жов, 2020 15:29
1finanсier написав:
Шановна пані представниця банку та шановні форумчани, підкажіть, а МСС 7399 входить до переліку сплат для безоплатності пакету?
Доброго дня. У виключеннях такого типу операції немає.
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