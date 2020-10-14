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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9021902290239024

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1041
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1041
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 15:24

Re: Альфа-Банк

Алкоголь точно не сплатиться. Також соціально-значущі товари не сплачуються. А це цукор ваговий, яйця... Може ще щось бути.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 15:29

  1finanсier написав:Шановна пані представниця банку та шановні форумчани, підкажіть, а МСС 7399 входить до переліку сплат для безоплатності пакету?

Доброго дня. У виключеннях такого типу операції немає.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9510
З нами з: 18.02.13
Подякував: 89 раз.
Подякували: 855 раз.
 
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  #<1 ... 9021902290239024
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