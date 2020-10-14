MNN написав:Целый день сегодня вылетает с ошибкой Альфа-мобайл. У кого-нибудь такое происходит?
У меня с 24го сентября вылетает. В Плеймаркете обещают решить проблему только 29.10. Таким образом в крупнейшем банке Украины часть пользователей не могут полноценно пользоваться услугой больше месяца!!! Просто нет слов. Хоть оф.пред здесь и старается смягчить ситуацию, но не совсем получается. Вот кто из сотрудников в ответе за это всё? Приложение ведь нормально функционировало.
Я предложил Альфе создать раздел со старыми стабильными (или просто со всеми) версиями, чтобы те у кого проблемы, могли загрузить предыдущую версию и получить доступ к ИБ, но проигнорили. В свое время я находил на просторах и пользовался такой, когда у меня были проблемы со входом по отпечатку.
Investor_K написав:Сколько стоит членство в А-клубе в год?
И покрываются ли вклады членов этого клуба ФГВФЛ?
Добрый день. Сейчас оформляется пакет, который может обслуживаться бесплатно, если клиент выполняет условия по остаткам или оборотам. Оформление карты бесплатно. Вклады покрываются стандартно до 200 000. Напишите в ЛС ваши данные и номер телефона, уточним детали относительно условий бесплатности.
а по мне посмотреть можете? По оборотам должен пройти...