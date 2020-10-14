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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9021902290239024

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1042
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1042
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 15:24

Re: Альфа-Банк

Алкоголь точно не сплатиться. Також соціально-значущі товари не сплачуються. А це цукор ваговий, яйця... Може ще щось бути.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 15:29

  1finanсier написав:Шановна пані представниця банку та шановні форумчани, підкажіть, а МСС 7399 входить до переліку сплат для безоплатності пакету?

Доброго дня. У виключеннях такого типу операції немає.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 17:25

Re: Альфа-Банк

  Кочевник написав:Алкоголь точно не сплатиться. Також соціально-значущі товари не сплачуються. А це цукор ваговий, яйця

Пиво, яйця точно не хоче. А розсипну муку й цукор можна. Батони різні, прибалтійський хліб теж.
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 17:55

  _PORT_UA написав:
  MNN написав:Целый день сегодня вылетает с ошибкой Альфа-мобайл. У кого-нибудь такое происходит?

У меня с 24го сентября вылетает. В Плеймаркете обещают решить проблему только 29.10. Таким образом в крупнейшем банке Украины часть пользователей не могут полноценно пользоваться услугой больше месяца!!! Просто нет слов.
Хоть оф.пред здесь и старается смягчить ситуацию, но не совсем получается. Вот кто из сотрудников в ответе за это всё? Приложение ведь нормально функционировало.

Я предложил Альфе создать раздел со старыми стабильными (или просто со всеми) версиями, чтобы те у кого проблемы, могли загрузить предыдущую версию и получить доступ к ИБ, но проигнорили. В свое время я находил на просторах и пользовался такой, когда у меня были проблемы со входом по отпечатку.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 17:59

  Alfa_Bank написав:
  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Сколько стоит членство в А-клубе в год?


И покрываются ли вклады членов этого клуба ФГВФЛ?

Добрый день. Сейчас оформляется пакет, который может обслуживаться бесплатно, если клиент выполняет условия по остаткам или оборотам. Оформление карты бесплатно.
Вклады покрываются стандартно до 200 000.
Напишите в ЛС ваши данные и номер телефона, уточним детали относительно условий бесплатности.

а по мне посмотреть можете? По оборотам должен пройти...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 18:08

  Arien написав:что ж там такое накрутили, что месяц исправлять надо :shock:

напомните, пожалуйста, а старые версии app в виде apk нигде не доступны? в play market только последняя, как я помню

я находил - могу поискать где это было, если еще надо, может там есть свежие предыдущие версии.
p.s.
нашел https://alfa-mobile-ukraine.apkcafe.ru/
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 18:47

  vollena71 написав:Пытаюсь пополнить карту Платинум Блек в МАБ, после ввода кода подтверждения 3dsecure МАБ вылетает на страницу логин/пароль.

Файрфокс нормально работает
Под Хромом теперь МАБ не запускаю :evil:

ПС. Но справедливости ради, у Сибаса под Хромом тож 3д-сек вылетает :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 19:00

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  vollena71 написав:Пытаюсь пополнить карту Платинум Блек в МАБ, после ввода кода подтверждения 3dsecure МАБ вылетает на страницу логин/пароль.

Файрфокс нормально работает
Под Хромом теперь МАБ не запускаю :evil:

ПС. Но справедливости ради, у Сибаса под Хромом тож 3д-сек вылетает :(
С 3й попытки удалось пополнить пакетную карту. Хром. Форум прочитал позднее. Думал Алла, как обычно глючит.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 19:06

  lel написав:
clientage написав:
  vollena71 написав:Пытаюсь пополнить карту Платинум Блек в МАБ, после ввода кода подтверждения 3dsecure МАБ вылетает на страницу логин/пароль.

Файрфокс нормально работает
Под Хромом теперь МАБ не запускаю :evil:

ПС. Но справедливости ради, у Сибаса под Хромом тож 3д-сек вылетает :(
С 3й попытки удалось пополнить пакетную карту. Хром. Форум прочитал позднее. Думал Алла, как обычно глючит.

Т.е. таки уговорили :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 19:48

  V2 написав:
  Arien написав:а Вы в чате что-то напишите и возвращайтесь к нам :D
пока мне не понадобилась поддержка - у меня тоже все работало


Аналогічна ситуація.
Прийшла чомусь відмова по 2-ому платежу в піцерії.
Написав в підтримку - перестав працювати Альфа-Мобайл.
Платіж не пройшов, горіхів недозаробив, Альфа-Мобайл не працює, "спеціалісти" чимось з кимось займаються.
Шановна Alfa_Bank!
Не Президент, тому обмежусь чотирма питаннями:
1. Це нормальна ситуація?
2. Скільки це ще триватиме?
3. Чи не час "спеціалістам" купувати квитки до Ростова?
4. Які будуть сорі-бонуси?


Слава богу я в этом месяце с ПУМбой веселюсь. Алюсик лёг сверху на полку с моней.
Ratatui
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