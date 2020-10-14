|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 жов, 2020 19:56
Arien написав:
что ж там такое накрутили, что месяц исправлять надо
напомните, пожалуйста, а старые версии app в виде apk нигде не доступны? в play market только последняя, как я помню
3.16.0 по отзывам Google Play стабильна. Но у меня не отобразились выписки. Хотя само приложение работает (не слетает, как 3.17.1)
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
-
Dikoy
-
-
- Повідомлень: 1202
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7356
|1654892
|
|
|17308
|2418891
|
|
|2033
|637427
|
|