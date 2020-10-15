3.16.0 по отзывам Google Play стабильна. Но у меня не отобразились выписки. Хотя само приложение работает (не слетает, как 3.17.1)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 жов, 2020 19:56
3.16.0 по отзывам Google Play стабильна. Но у меня не отобразились выписки. Хотя само приложение работает (не слетает, как 3.17.1)
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
Додано: Чет 15 жов, 2020 21:30
По моей ссылке есть (надо проскролить и раскрыть список внизу) 3.16.0 и 3.16.1 и 3.16.2 - пробуйте, может какая-то будет лучше
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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