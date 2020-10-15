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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9022902390249025

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1042
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1042
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 19:56

  Arien написав:что ж там такое накрутили, что месяц исправлять надо :shock:

напомните, пожалуйста, а старые версии app в виде apk нигде не доступны? в play market только последняя, как я помню

3.16.0 по отзывам Google Play стабильна. Но у меня не отобразились выписки. Хотя само приложение работает (не слетает, как 3.17.1)
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:30

  Dikoy написав:
  Arien написав:что ж там такое накрутили, что месяц исправлять надо :shock:

напомните, пожалуйста, а старые версии app в виде apk нигде не доступны? в play market только последняя, как я помню

3.16.0 по отзывам Google Play стабильна. Но у меня не отобразились выписки. Хотя само приложение работает (не слетает, как 3.17.1)

По моей ссылке есть (надо проскролить и раскрыть список внизу) 3.16.0 и 3.16.1 и 3.16.2 - пробуйте, может какая-то будет лучше
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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