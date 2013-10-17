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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1042
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1042
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 19:56

  Arien написав:что ж там такое накрутили, что месяц исправлять надо :shock:

напомните, пожалуйста, а старые версии app в виде apk нигде не доступны? в play market только последняя, как я помню

3.16.0 по отзывам Google Play стабильна. Но у меня не отобразились выписки. Хотя само приложение работает (не слетает, как 3.17.1)
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:30

  Dikoy написав:
  Arien написав:что ж там такое накрутили, что месяц исправлять надо :shock:

напомните, пожалуйста, а старые версии app в виде apk нигде не доступны? в play market только последняя, как я помню

3.16.0 по отзывам Google Play стабильна. Но у меня не отобразились выписки. Хотя само приложение работает (не слетает, как 3.17.1)

По моей ссылке есть (надо проскролить и раскрыть список внизу) 3.16.0 и 3.16.1 и 3.16.2 - пробуйте, может какая-то будет лучше
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 00:53

Re: Альфа-Банк

  V2 написав:Шановні Еко-води!
Чи є якісь особливості оплати товару бонусами еко, наприклад, чи всю суму можна оплатити, як щодо алкогольних/слабоалкогольних напоїв ...?

Оплата бонусами происходит таким образом - каждая единица товара продается за 1 коп., т.е. берете, грубо говоря, 5 пачек масла по 50 грн. + 5 банок консервов по 30 грн., итого заплатите 399.9 грн. бонусами (если они есть, конечно :)) + 10 коп. своими. На что нельзя тратить - уже написали. От себя добавлю, что развесные овощи тоже проходят за бонусы
AVF
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:13

Re: Альфа-Банк

"Порядочные" сотрудники поставили клиента раком: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/191330/ Скорее всего при оформлении впарили карту с тарифом платинум, клиенту который просто пришел в банк положить деньги на валютный депозит...

Конечно клиент сам виноват, что не читал тарифы... Но с другой стороны нахрен такое обслуживание с впариванием вредных и не нужных продуктов банка?
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:14

  ol_zy написав:а по мне посмотреть можете? По оборотам должен пройти...

Добрый день. Судя по вашим данным, можем обсудить детальные условия. Напишите в личку, если заинтересованы. Можем вам перезвонить.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:22

  vpchelko написав:"Порядочные" сотрудники поставили клиента раком: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/191330/ Скорее всего при оформлении впарили карту с тарифом платинум, клиенту который просто пришел в банк положить деньги на валютный депозит...

Конечно клиент сам виноват, что не читал тарифы... Но с другой стороны нахрен такое обслуживание с впариванием вредных и не нужных продуктов банка?

Добрый день. Мы ждем данные от автора, т.к. в отзыве много неточностей. Будем разбираться и обязательно поможем.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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