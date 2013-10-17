Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 жов, 2020 19:56
Arien написав:
что ж там такое накрутили, что месяц исправлять надо
напомните, пожалуйста, а старые версии app в виде apk нигде не доступны? в play market только последняя, как я помню
3.16.0 по отзывам Google Play стабильна. Но у меня не отобразились выписки. Хотя само приложение работает (не слетает, как 3.17.1)
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
Dikoy
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Додано: Чет 15 жов, 2020 21:30
Dikoy написав: Arien написав:
что ж там такое накрутили, что месяц исправлять надо
напомните, пожалуйста, а старые версии app в виде apk нигде не доступны? в play market только последняя, как я помню
3.16.0 по отзывам Google Play стабильна. Но у меня не отобразились выписки. Хотя само приложение работает (не слетает, как 3.17.1)
По моей ссылке есть (надо проскролить и раскрыть список внизу) 3.16.0 и 3.16.1 и 3.16.2 - пробуйте, может какая-то будет лучше
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 00:53
V2 написав:
Шановні Еко-води!
Чи є якісь особливості оплати товару бонусами еко, наприклад, чи всю суму можна оплатити, як щодо алкогольних/слабоалкогольних напоїв ...?
Оплата бонусами происходит таким образом - каждая единица товара продается за 1 коп., т.е. берете, грубо говоря, 5 пачек масла по 50 грн. + 5 банок консервов по 30 грн., итого заплатите 399.9 грн. бонусами (если они есть, конечно
) + 10 коп. своими. На что нельзя тратить - уже написали. От себя добавлю, что развесные овощи тоже проходят за бонусы
AVF
Повідомлень: 249
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:13
"Порядочные" сотрудники поставили клиента раком:
https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/191330/
Скорее всего при оформлении впарили карту с тарифом платинум, клиенту который просто пришел в банк положить деньги на валютный депозит...
Конечно клиент сам виноват, что не читал тарифы... Но с другой стороны нахрен такое обслуживание с впариванием вредных и не нужных продуктов банка?
vpchelko
Повідомлень: 397
З нами з: 05.07.17
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:14
ol_zy написав:
а по мне посмотреть можете? По оборотам должен пройти...
Добрый день. Судя по вашим данным, можем обсудить детальные условия. Напишите в личку, если заинтересованы. Можем вам перезвонить.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 9512
З нами з: 18.02.13
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:22
vpchelko написав:
"Порядочные" сотрудники поставили клиента раком:
https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/191330/
Скорее всего при оформлении впарили карту с тарифом платинум, клиенту который просто пришел в банк положить деньги на валютный депозит...
Конечно клиент сам виноват, что не читал тарифы... Но с другой стороны нахрен такое обслуживание с впариванием вредных и не нужных продуктов банка?
Добрый день. Мы ждем данные от автора, т.к. в отзыве много неточностей. Будем разбираться и обязательно поможем.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 9512
З нами з: 18.02.13
Подякував: 89 раз.
Подякували: 856 раз.
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