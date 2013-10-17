3.16.0 по отзывам Google Play стабильна. Но у меня не отобразились выписки. Хотя само приложение работает (не слетает, как 3.17.1)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 жов, 2020 19:56
3.16.0 по отзывам Google Play стабильна. Но у меня не отобразились выписки. Хотя само приложение работает (не слетает, как 3.17.1)
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
Додано: Чет 15 жов, 2020 21:30
По моей ссылке есть (надо проскролить и раскрыть список внизу) 3.16.0 и 3.16.1 и 3.16.2 - пробуйте, может какая-то будет лучше
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: П'ят 16 жов, 2020 00:53
Re: Альфа-Банк
Оплата бонусами происходит таким образом - каждая единица товара продается за 1 коп., т.е. берете, грубо говоря, 5 пачек масла по 50 грн. + 5 банок консервов по 30 грн., итого заплатите 399.9 грн. бонусами (если они есть, конечно ) + 10 коп. своими. На что нельзя тратить - уже написали. От себя добавлю, что развесные овощи тоже проходят за бонусы
Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:13
Re: Альфа-Банк
"Порядочные" сотрудники поставили клиента раком:
Конечно клиент сам виноват, что не читал тарифы... Но с другой стороны нахрен такое обслуживание с впариванием вредных и не нужных продуктов банка?
Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:14
Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:22
Добрый день. Мы ждем данные от автора, т.к. в отзыве много неточностей. Будем разбираться и обязательно поможем.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:30
Больше похоже на заказуху, вроде и близко к теме, но немного не так.
Говорится о двух картах, значит, не блэк, а ультра, на то время, для которой "значительная сумма" освобождает от абонплаты. Хотя мера значительности у каждого своя, но я бы поверил, что "значительная сумма" не дотягивает до необходимых 250 тыс. в эквиваленте, но "значительная сумма в валюте" - это менее 70 тыс?
И потом, вроде бы всегда можно было снять деньги со счёта без карты, или я ошибаюсь?
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