Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 жов, 2020 00:53
V2 написав:
Шановні Еко-води!
Чи є якісь особливості оплати товару бонусами еко, наприклад, чи всю суму можна оплатити, як щодо алкогольних/слабоалкогольних напоїв ...?
Оплата бонусами происходит таким образом - каждая единица товара продается за 1 коп., т.е. берете, грубо говоря, 5 пачек масла по 50 грн. + 5 банок консервов по 30 грн., итого заплатите 399.9 грн. бонусами (если они есть, конечно
) + 10 коп. своими. На что нельзя тратить - уже написали. От себя добавлю, что развесные овощи тоже проходят за бонусы
AVF
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:13
"Порядочные" сотрудники поставили клиента раком:
https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/191330/
Скорее всего при оформлении впарили карту с тарифом платинум, клиенту который просто пришел в банк положить деньги на валютный депозит...
Конечно клиент сам виноват, что не читал тарифы... Но с другой стороны нахрен такое обслуживание с впариванием вредных и не нужных продуктов банка?
vpchelko
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:14
ol_zy написав:
а по мне посмотреть можете? По оборотам должен пройти...
Добрый день. Судя по вашим данным, можем обсудить детальные условия. Напишите в личку, если заинтересованы. Можем вам перезвонить.
Alfa_Bank
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:22
vpchelko написав:
"Порядочные" сотрудники поставили клиента раком:
https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/191330/
Скорее всего при оформлении впарили карту с тарифом платинум, клиенту который просто пришел в банк положить деньги на валютный депозит...
Конечно клиент сам виноват, что не читал тарифы... Но с другой стороны нахрен такое обслуживание с впариванием вредных и не нужных продуктов банка?
Добрый день. Мы ждем данные от автора, т.к. в отзыве много неточностей. Будем разбираться и обязательно поможем.
Alfa_Bank
Представник банку
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:30
Больше похоже на заказуху, вроде и близко к теме, но немного не так.
Говорится о двух картах, значит, не блэк, а ультра, на то время, для которой "значительная сумма" освобождает от абонплаты. Хотя мера значительности у каждого своя, но я бы поверил, что "значительная сумма" не дотягивает до необходимых 250 тыс. в эквиваленте, но "значительная сумма в валюте" - это менее 70 тыс?
И потом, вроде бы всегда можно было снять деньги со счёта без карты, или я ошибаюсь?
M-Audio
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:02
M-Audio написав:
Больше похоже на заказуху, вроде и близко к теме, но немного не так.
Уже недавно был отзыв, как при открытии депозита впарили платинум-блек, чел забирает депозит и ему начинают рисовать абонку:
https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/190190/
Потянутся ли люди при таком подходе? Благо видно, что офпред старается заметать хвосты, но осадочек остается.
vpchelko
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:30
Приехали эко-бонусы, в кабине пока не отображаются
mustbe
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:11
mustbe написав:
Приехали эко-бонусы, в кабине пока не отображаются
Завтра баланс обновится.
Kevin
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П'ят 16 жов, 2020 13:10 Alex3