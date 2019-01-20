V2 написав:Шановні Еко-води! Чи є якісь особливості оплати товару бонусами еко, наприклад, чи всю суму можна оплатити, як щодо алкогольних/слабоалкогольних напоїв ...?
Оплата бонусами происходит таким образом - каждая единица товара продается за 1 коп., т.е. берете, грубо говоря, 5 пачек масла по 50 грн. + 5 банок консервов по 30 грн., итого заплатите 399.9 грн. бонусами (если они есть, конечно ) + 10 коп. своими. На что нельзя тратить - уже написали. От себя добавлю, что развесные овощи тоже проходят за бонусы
Больше похоже на заказуху, вроде и близко к теме, но немного не так. Говорится о двух картах, значит, не блэк, а ультра, на то время, для которой "значительная сумма" освобождает от абонплаты. Хотя мера значительности у каждого своя, но я бы поверил, что "значительная сумма" не дотягивает до необходимых 250 тыс. в эквиваленте, но "значительная сумма в валюте" - это менее 70 тыс? И потом, вроде бы всегда можно было снять деньги со счёта без карты, или я ошибаюсь?
акет написав:Добрый вечер, подскажите где можно посмотреть регламент отправки и зачисления платежей в Альфа банке?
Ваащето нигде, но коешо есть в ДКБО Известно, шо Алка и отправляет и принимает СЭПы в режиме 7/23 а вот Регламент проводки по счету -- эт ток опытным путем Намекнике шо/куда/чем нуна послать/принять, мож поможем