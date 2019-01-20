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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9023902490259026>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1042
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1042
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 00:53

Re: Альфа-Банк

  V2 написав:Шановні Еко-води!
Чи є якісь особливості оплати товару бонусами еко, наприклад, чи всю суму можна оплатити, як щодо алкогольних/слабоалкогольних напоїв ...?

Оплата бонусами происходит таким образом - каждая единица товара продается за 1 коп., т.е. берете, грубо говоря, 5 пачек масла по 50 грн. + 5 банок консервов по 30 грн., итого заплатите 399.9 грн. бонусами (если они есть, конечно :)) + 10 коп. своими. На что нельзя тратить - уже написали. От себя добавлю, что развесные овощи тоже проходят за бонусы
AVF
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:13

Re: Альфа-Банк

"Порядочные" сотрудники поставили клиента раком: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/191330/ Скорее всего при оформлении впарили карту с тарифом платинум, клиенту который просто пришел в банк положить деньги на валютный депозит...

Конечно клиент сам виноват, что не читал тарифы... Но с другой стороны нахрен такое обслуживание с впариванием вредных и не нужных продуктов банка?
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:14

  ol_zy написав:а по мне посмотреть можете? По оборотам должен пройти...

Добрый день. Судя по вашим данным, можем обсудить детальные условия. Напишите в личку, если заинтересованы. Можем вам перезвонить.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:22

  vpchelko написав:"Порядочные" сотрудники поставили клиента раком: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/191330/ Скорее всего при оформлении впарили карту с тарифом платинум, клиенту который просто пришел в банк положить деньги на валютный депозит...

Конечно клиент сам виноват, что не читал тарифы... Но с другой стороны нахрен такое обслуживание с впариванием вредных и не нужных продуктов банка?

Добрый день. Мы ждем данные от автора, т.к. в отзыве много неточностей. Будем разбираться и обязательно поможем.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:30

  vpchelko написав:"Порядочные" сотрудники поставили клиента раком: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/191330/ Скорее всего при оформлении впарили карту с тарифом платинум, клиенту который просто пришел в банк положить деньги на валютный депозит...

Больше похоже на заказуху, вроде и близко к теме, но немного не так.
Говорится о двух картах, значит, не блэк, а ультра, на то время, для которой "значительная сумма" освобождает от абонплаты. Хотя мера значительности у каждого своя, но я бы поверил, что "значительная сумма" не дотягивает до необходимых 250 тыс. в эквиваленте, но "значительная сумма в валюте" - это менее 70 тыс?
И потом, вроде бы всегда можно было снять деньги со счёта без карты, или я ошибаюсь?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:02

Re: Альфа-Банк

  M-Audio написав:Больше похоже на заказуху, вроде и близко к теме, но немного не так.

Уже недавно был отзыв, как при открытии депозита впарили платинум-блек, чел забирает депозит и ему начинают рисовать абонку: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/190190/

Потянутся ли люди при таком подходе? Благо видно, что офпред старается заметать хвосты, но осадочек остается.
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:30

Приехали эко-бонусы, в кабине пока не отображаются
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:11

  mustbe написав:Приехали эко-бонусы, в кабине пока не отображаются


Завтра баланс обновится.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:07

Re: Альфа-Банк

Добрый вечер, подскажите где можно посмотреть регламент отправки и зачисления платежей в Альфа банке?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:11

  акет написав:Добрый вечер, подскажите где можно посмотреть регламент отправки и зачисления платежей в Альфа банке?

Ваащето нигде, но коешо есть в ДКБО 8)
Известно, шо Алка и отправляет и принимает СЭПы в режиме 7/23
а вот Регламент проводки по счету -- эт ток опытным путем
Намекнике шо/куда/чем нуна послать/принять, мож поможем :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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