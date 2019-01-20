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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:13
Хочу сейчас с Монобанка отправить СЭП на Альфа банк
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:18
Поддержка Моно ответила: "Мы являемся участниками новой версии системы электронных платежей и проводим платежи по реквизитам в период с 1:30 до 22:30 в режиме онлайн.", правда я не уточнил это 7 дней в неделю или только Пн-Пт.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
-
акет
-
-
- Повідомлень: 177
- З нами з: 12.11.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 3 раз.
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- Профіль
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