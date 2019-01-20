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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9023902490259026

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1042
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1042
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:13

Re: Альфа-Банк

Хочу сейчас с Монобанка отправить СЭП на Альфа банк
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
Повідомлень: 177
З нами з: 12.11.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:18

Re: Альфа-Банк

Поддержка Моно ответила: "Мы являемся участниками новой версии системы электронных платежей и проводим платежи по реквизитам в период с 1:30 до 22:30 в режиме онлайн.", правда я не уточнил это 7 дней в неделю или только Пн-Пт.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
Повідомлень: 177
З нами з: 12.11.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9023902490259026
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