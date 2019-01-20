Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:18

Поддержка Моно ответила: "Мы являемся участниками новой версии системы электронных платежей и проводим платежи по реквизитам в период с 1:30 до 22:30 в режиме онлайн.", правда я не уточнил это 7 дней в неделю или только Пн-Пт.