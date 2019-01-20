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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9024902590269027>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1042
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1042
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:13

Re: Альфа-Банк

Хочу сейчас с Монобанка отправить СЭП на Альфа банк
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
Повідомлень: 177
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:18

Re: Альфа-Банк

Поддержка Моно ответила: "Мы являемся участниками новой версии системы электронных платежей и проводим платежи по реквизитам в период с 1:30 до 22:30 в режиме онлайн.", правда я не уточнил это 7 дней в неделю или только Пн-Пт.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
Повідомлень: 177
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:07

  акет написав:Поддержка Моно ответила: "Мы являемся участниками новой версии системы электронных платежей и проводим платежи по реквизитам в период с 1:30 до 22:30 в режиме онлайн.", правда я не уточнил это 7 дней в неделю или только Пн-Пт.

в выходные тоже:
viewtopic.php?f=85&t=238869&p=5076040#p5076040
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 00:00

Re: Альфа-Банк

Сегодня обнаружил, что на вайте антенки безконтакта нарисованы не с той стороны. Обычно на картах она нарисована там где и ФИО и логотип МПС, а тут нарисовали на стороне где номер и цвв... В аптеке начали пихать карту в терминал, а я говорю она же безконтактная - кассир да? А чего ж на ней не нарисовано. Когда она карту попросила - я думал у них терминал не имеет безконтакта, а она просто антенок на карте не увидела...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 00:02

  ol_zy написав:В аптеке начали пихать карту в терминал, а я говорю она же безконтактная - кассир да?

Простите, а зачем вы бесконтактную карту передаёте в руки кассиру? Так же нельзя :wink:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 00:30

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:Когда она карту попросила - я думал у них терминал не имеет безконтакта, а она просто антенок на карте не увидела...
  Vorlon написав:Простите, а зачем вы бесконтактную карту передаёте в руки кассиру? Так же нельзя

вы пост не обрезайте - там был ответ на вопрос.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 00:45

  Vorlon написав:Простите, а зачем вы бесконтактную карту передаёте в руки кассиру? Так же нельзя :wink:


так очень часто дотянуться до pos-терминала - задача не из простых
Arien
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 10:31

  Vorlon написав:
  ol_zy написав:В аптеке начали пихать карту в терминал, а я говорю она же безконтактная - кассир да?

Простите, а зачем вы бесконтактную карту передаёте в руки кассиру? Так же нельзя :wink:

корона вірус бушує!

в єуропі і неньці б'є усі максимуми, тому тільки самому прикладати )
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 10:42

  акет написав:Хочу сейчас с Монобанка отправить СЭП на Альфа банк

Альфа зачислит на выходных
Вот тока нуна шобы Моня таки отправил
Шлите тестовых 100 грн, чере 1ч все будет ясно :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 11:20

  Vorlon написав:
  ol_zy написав:В аптеке начали пихать карту в терминал, а я говорю она же безконтактная - кассир да?

Простите, а зачем вы бесконтактную карту передаёте в руки кассиру? Так же нельзя :wink:


У нас в аптеке тоже самое самому дотянуться до терминала нереально на коротком поводке и надо карту передавать фармацевту.
Ratatui
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