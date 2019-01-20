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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 жов, 2020 11:23
Ratatui написав:
У нас в аптеке тоже самое самому дотянуться до терминала нереально на коротком поводке и надо карту передавать фармацевту.
А потом диктовать ПИН?
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Додано: Суб 17 жов, 2020 11:28
Ratatui написав:
У нас в аптеке тоже самое самому дотянуться до терминала нереально на коротком поводке и надо карту передавать фармацевту.
А девочки вам значит подать терминал не могут хоть немного? Ужас! У нас в аптеках такого нет. А если не терминалы примата, так и вообще красиво - с пинпадами зачастую
P.S. Жалуйтесь!
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Додано: Суб 17 жов, 2020 11:29
Сибарит написав: Ratatui написав:
У нас в аптеке тоже самое самому дотянуться до терминала нереально на коротком поводке и надо карту передавать фармацевту.
А потом диктовать ПИН?
Я про пей пас, что с ним дотянутся нереально. А ПУМбовской кредиткой если плачу чип вставил и расчет идет без пина по крайней мере до 1000 грн.
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Ratatui
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