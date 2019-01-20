|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 жов, 2020 11:23
Ratatui написав:
У нас в аптеке тоже самое самому дотянуться до терминала нереально на коротком поводке и надо карту передавать фармацевту.
А потом диктовать ПИН?
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5274
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 3207 раз.
- Подякували: 8750 раз.
-
- Профіль
-
22
9
18
1
Додано: Суб 17 жов, 2020 11:28
Ratatui написав:
У нас в аптеке тоже самое самому дотянуться до терминала нереально на коротком поводке и надо карту передавать фармацевту.
А девочки вам значит подать терминал не могут хоть немного? Ужас! У нас в аптеках такого нет. А если не терминалы примата, так и вообще красиво - с пинпадами зачастую
P.S. Жалуйтесь!
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9233
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 445 раз.
- Подякували: 982 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 жов, 2020 11:29
Сибарит написав: Ratatui написав:
У нас в аптеке тоже самое самому дотянуться до терминала нереально на коротком поводке и надо карту передавать фармацевту.
А потом диктовать ПИН?
Я про пей пас, что с ним дотянутся нереально. А ПУМбовской кредиткой если плачу чип вставил и расчет идет без пина по крайней мере до 1000 грн.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7147
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 683 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 жов, 2020 11:33
Ratatui написав: Vorlon написав: ol_zy написав:
В аптеке начали пихать карту в терминал, а я говорю она же безконтактная - кассир да?
Простите, а зачем вы бесконтактную карту передаёте в руки кассиру? Так же нельзя
У нас в аптеке тоже самое самому дотянуться до терминала нереально на коротком поводке и надо карту передавать фармацевту.
Странная аптека. Учитывая, что тех аптек как грязи, я бы больше в такую не ходил, альтернативы всегда есть. У меня в ближайшей даже если ночью через окошко дежурное покупать, тебе терминал в окошко просовывают. А тут им карту в руки передать просят. Они б ещё по магнитной полосе прокатить пытались.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 27996
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1180 раз.
- Подякували: 6723 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Суб 17 жов, 2020 11:40
Faceless
Аптека нормальная, цена, качество и скидки в самый раз. Но прилавок сделан высоко(окошко), а терминал внизу на прилавке. Да и манией преследования я как бы не страдаю.
И большой плюс вышел из подъезда и в неё практически сразу зашел.
До короны ещё и круглосуточной была.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7147
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 683 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 жов, 2020 11:42
Ratatui
А если карт нет, а с собой только смартфон? Клиенты той аптеки смартфоны в руки сотрудникам аптеки передают? Маразм какой-то
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9233
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 445 раз.
- Подякували: 982 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 жов, 2020 11:44
Ratatui написав:Faceless
Аптека нормальная, цена, качество и скидки в самый раз. Но прилавок сделан высоко(окошко), а терминал внизу на прилавке. Да и манией преследования я как бы не страдаю.
И большой плюс вышел из подъезда и в неё практически сразу зашел.
До короны ещё и круглосуточной была.
Может, им патч корд подарите, в пару метров
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 27996
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1180 раз.
- Подякували: 6723 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17325
|2421209
|
Суб 17 жов, 2020 10:25
Ой+
|
|43674
|5290997
|
|
|164
|263465
|
|