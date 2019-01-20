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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9024902590269027

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Альфа-Банк 3.1 5 1042
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1042
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 11:23

Re: Альфа-Банк

  Ratatui написав:У нас в аптеке тоже самое самому дотянуться до терминала нереально на коротком поводке и надо карту передавать фармацевту.

А потом диктовать ПИН?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 11:28

  Ratatui написав:У нас в аптеке тоже самое самому дотянуться до терминала нереально на коротком поводке и надо карту передавать фармацевту.

А девочки вам значит подать терминал не могут хоть немного? Ужас! У нас в аптеках такого нет. А если не терминалы примата, так и вообще красиво - с пинпадами зачастую :)

P.S. Жалуйтесь!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 11:29

  Сибарит написав:
  Ratatui написав:У нас в аптеке тоже самое самому дотянуться до терминала нереально на коротком поводке и надо карту передавать фармацевту.

А потом диктовать ПИН?


Я про пей пас, что с ним дотянутся нереально. А ПУМбовской кредиткой если плачу чип вставил и расчет идет без пина по крайней мере до 1000 грн.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 11:33

Re: Альфа-Банк

Ratatui написав:
  Vorlon написав:
  ol_zy написав:В аптеке начали пихать карту в терминал, а я говорю она же безконтактная - кассир да?

Простите, а зачем вы бесконтактную карту передаёте в руки кассиру? Так же нельзя :wink:


У нас в аптеке тоже самое самому дотянуться до терминала нереально на коротком поводке и надо карту передавать фармацевту.
Странная аптека. Учитывая, что тех аптек как грязи, я бы больше в такую не ходил, альтернативы всегда есть. У меня в ближайшей даже если ночью через окошко дежурное покупать, тебе терминал в окошко просовывают. А тут им карту в руки передать просят. Они б ещё по магнитной полосе прокатить пытались.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 11:40

Faceless

Аптека нормальная, цена, качество и скидки в самый раз. Но прилавок сделан высоко(окошко), а терминал внизу на прилавке. Да и манией преследования я как бы не страдаю.

И большой плюс вышел из подъезда и в неё практически сразу зашел.

До короны ещё и круглосуточной была.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 11:42

Ratatui
А если карт нет, а с собой только смартфон? Клиенты той аптеки смартфоны в руки сотрудникам аптеки передают? Маразм какой-то :o
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 11:44

Re: Альфа-Банк

Ratatui написав:Faceless

Аптека нормальная, цена, качество и скидки в самый раз. Но прилавок сделан высоко(окошко), а терминал внизу на прилавке. Да и манией преследования я как бы не страдаю.

И большой плюс вышел из подъезда и в неё практически сразу зашел.

До короны ещё и круглосуточной была.
Может, им патч корд подарите, в пару метров :)
Faceless
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