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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 жов, 2020 11:23
Ratatui написав:
У нас в аптеке тоже самое самому дотянуться до терминала нереально на коротком поводке и надо карту передавать фармацевту.
А потом диктовать ПИН?
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Сибарит
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Додано: Суб 17 жов, 2020 11:28
Ratatui написав:
У нас в аптеке тоже самое самому дотянуться до терминала нереально на коротком поводке и надо карту передавать фармацевту.
А девочки вам значит подать терминал не могут хоть немного? Ужас! У нас в аптеках такого нет. А если не терминалы примата, так и вообще красиво - с пинпадами зачастую
P.S. Жалуйтесь!
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Vorlon
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Додано: Суб 17 жов, 2020 11:29
Сибарит написав: Ratatui написав:
У нас в аптеке тоже самое самому дотянуться до терминала нереально на коротком поводке и надо карту передавать фармацевту.
А потом диктовать ПИН?
Я про пей пас, что с ним дотянутся нереально. А ПУМбовской кредиткой если плачу чип вставил и расчет идет без пина по крайней мере до 1000 грн.
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Ratatui
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Додано: Суб 17 жов, 2020 11:33
Ratatui написав: Vorlon написав: ol_zy написав:
В аптеке начали пихать карту в терминал, а я говорю она же безконтактная - кассир да?
Простите, а зачем вы бесконтактную карту передаёте в руки кассиру? Так же нельзя
У нас в аптеке тоже самое самому дотянуться до терминала нереально на коротком поводке и надо карту передавать фармацевту.
Странная аптека. Учитывая, что тех аптек как грязи, я бы больше в такую не ходил, альтернативы всегда есть. У меня в ближайшей даже если ночью через окошко дежурное покупать, тебе терминал в окошко просовывают. А тут им карту в руки передать просят. Они б ещё по магнитной полосе прокатить пытались.
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Faceless
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Додано: Суб 17 жов, 2020 11:40
Faceless
Аптека нормальная, цена, качество и скидки в самый раз. Но прилавок сделан высоко(окошко), а терминал внизу на прилавке. Да и манией преследования я как бы не страдаю.
И большой плюс вышел из подъезда и в неё практически сразу зашел.
До короны ещё и круглосуточной была.
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Ratatui
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Додано: Суб 17 жов, 2020 11:42
Ratatui
А если карт нет, а с собой только смартфон? Клиенты той аптеки смартфоны в руки сотрудникам аптеки передают? Маразм какой-то
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Vorlon
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Додано: Суб 17 жов, 2020 11:44
Ratatui написав:Faceless
Аптека нормальная, цена, качество и скидки в самый раз. Но прилавок сделан высоко(окошко), а терминал внизу на прилавке. Да и манией преследования я как бы не страдаю.
И большой плюс вышел из подъезда и в неё практически сразу зашел.
До короны ещё и круглосуточной была.
Может, им патч корд подарите, в пару метров
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Faceless
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Додано: Суб 17 жов, 2020 13:33
Ratatui написав: Vorlon написав: ol_zy написав:
В аптеке начали пихать карту в терминал, а я говорю она же безконтактная - кассир да?
Простите, а зачем вы бесконтактную карту передаёте в руки кассиру? Так же нельзя
У нас в аптеке тоже самое самому дотянуться до терминала нереально на коротком поводке и надо карту передавать фармацевту.
Для второй оплаты она уже мне высунула терминал, а так я его даже не заметил сначала, при этом на терминале не было значка безконтакта, он появился уже потом на экране.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Суб 17 жов, 2020 13:38
Faceless написав: Ratatui написав: ol_zy написав:
В аптеке начали пихать карту в терминал, а я говорю она же безконтактная - кассир да?
Vorlon написав:
Простите, а зачем вы бесконтактную карту передаёте в руки кассиру? Так же нельзя
У нас в аптеке тоже самое самому дотянуться до терминала нереально на коротком поводке и надо карту передавать фармацевту.
Странная аптека. Учитывая, что тех аптек как грязи, я бы больше в такую не ходил, альтернативы всегда есть. У меня в ближайшей даже если ночью через окошко дежурное покупать, тебе терминал в окошко просовывают. А тут им карту в руки передать просят. Они б ещё по магнитной полосе прокатить пытались.
обычная с учетом цены скидки от таблетки + КБ лучшая для того, что мне было нужно. У многих аптек терминалы чем-то заслонены, а водной он вообще в ящике стола был спрятан и доставался только, если спросить или карты принимают.
Но мне девушка бы выставила терминал, если бы на карте вайт значок безконтакта был бы нарисован там где надо, а не там где цвв...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Суб 17 жов, 2020 18:08
Alfa_Bank
Добрый день! Попыталась перевести деньги на карту подруге. Страничка переводов Альфы с карты на карту.
Ввела все данные - номер ее карты, свою, сумму (номер телефона для смс-ки вставить не удалось, вставлялся по украинскому варианту +38).
Появилось окно с кодом. Один раз набрала, оплатить, страничка обновилась, все то же, только код поменялся. Второй раз - другие цифры. Смс-ки мне о снятии не было. И вот я думаю - может, оплата будет производиться не в выходные дни, а сейчас я создала заявки? Тогда сколько переводов я сделала - один или два?
Если ни одного, то почему? Если вдруг два, то что делать? Мне нужен только один перевод ).
Подскажите, пожалуйста.
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Hella
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